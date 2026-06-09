Impactante video: atropelló a una familia y escapó con un bebé sobre el capot del auto

Una familia vivió una escena desesperante en Brasil cuando un automovilista atropelló a una pareja y a su bebé y, en medio de la fuga, continuó circulando con el pequeño sobre el capot de su vehículo.
El dramático episodio quedó registrado por cámaras de seguridad. El conductor huyó sin asistir a las víctimas y es intensamente buscado por la Policía.
Video: atropelló a una familia y escapó con un bebé sobre el capot del auto
Una familia vivió una escena desesperante en Brasil cuando un automovilista atropelló a una pareja y a su bebé y, en medio de la fuga, continuó circulando con el pequeño sobre el capot de su vehículo.
El impactante episodio ocurrió en una esquina de Río de Janeiro y quedó registrado por cámaras de seguridad. Las imágenes, que rápidamente se viralizaron en las redes sociales, generaron conmoción por la violencia de la secuencia.
En el video se observa a una pareja que cruza la calle mientras empuja un cochecito con su bebé. De manera repentina, un automóvil los embiste y, producto del impacto, el niño termina sobre el capot del vehículo.
Lejos de detenerse para auxiliar a las víctimas, el conductor continuó su marcha durante varios metros con el bebé sobre el auto. Finalmente, el pequeño cayó al asfalto mientras el automovilista seguía escapando.
Tras el dramático momento, vecinos y testigos corrieron para asistir a la familia. Tanto la pareja como el bebé fueron trasladados para recibir atención médica.
Como consecuencia del siniestro, la madre sufrió una fractura en una de sus piernas y el bebé debió ser trasladado de urgencia a un hospital especializado en emergencias y traumatología. A pesar de la gravedad del episodio, ambos sobrevivieron.
De acuerdo con medios locales, la conductora fue localizada y detenida pocas horas después del accidente. Durante las primeras actuaciones judiciales, reconoció haber participado en el atropello y trascendió que también admitió haber consumido alcohol antes de conducir.
La Policía Civil de Paraíba inició una investigación para determinar las responsabilidades penales del caso. Sin embargo, la mujer recuperó la libertad tras abonar una fianza equivalente a 13.000 reales, por lo que continuará el proceso judicial fuera de prisión.