Impactante video: atropelló a una familia y escapó con un bebé sobre el capot del auto

Tras el dramático momento, vecinos y testigos corrieron para asistir a la familia. Tanto la pareja como el bebé fueron trasladados para recibir atención médica.

Como consecuencia del siniestro, la madre sufrió una fractura en una de sus piernas y el bebé debió ser trasladado de urgencia a un hospital especializado en emergencias y traumatología. A pesar de la gravedad del episodio, ambos sobrevivieron.

La conductora fue localizada

De acuerdo con medios locales, la conductora fue localizada y detenida pocas horas después del accidente. Durante las primeras actuaciones judiciales, reconoció haber participado en el atropello y trascendió que también admitió haber consumido alcohol antes de conducir.

La Policía Civil de Paraíba inició una investigación para determinar las responsabilidades penales del caso. Sin embargo, la mujer recuperó la libertad tras abonar una fianza equivalente a 13.000 reales, por lo que continuará el proceso judicial fuera de prisión.