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Flor Regidor explotó por los rumores y confirmó si está embarazada

Se cansó de las especulaciones: Flor Regidor confirmó si está embarazada. Enterate.

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Flor Regidor explotó por los rumores y confirmó si está embarazada

Lo que comenzó como una simple consulta de algunos seguidores terminó convirtiéndose en una situación que, según ella misma reconoció, la afecta cada vez más. Flor Regidor decidió enfrentar los insistentes rumores sobre un supuesto embarazo y dejó una contundente aclaración en sus redes sociales, donde además reveló el impacto emocional que tienen los comentarios sobre su cuerpo.

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La ex participante de Gran Hermano apareció en un video para responder a las especulaciones que se multiplicaron en las últimas horas. Sin vueltas, negó estar esperando un hijo y mostró su hartazgo ante la cantidad de mensajes que recibe diariamente.

“Como me están llenando de preguntas si estoy embarazada. No, le juro que cuando esté embarazada se los voy a contar”, expresó con evidente fastidio.

Sin embargo, detrás de la respuesta también dejó entrever el desgaste que le provoca ser juzgada constantemente por su apariencia física. Flor explicó que los cambios en su cuerpo no tienen ninguna relación con un embarazo y apuntó contra la presión estética que muchas mujeres sufren a diario.

“Solamente tengo panza y bueno, a veces me hincho un poco más, ¿no?”, señaló. Lejos de quedarse ahí, lanzó una reflexión que rápidamente generó repercusión entre sus seguidores y abrió nuevamente el debate sobre los comentarios vinculados al aspecto físico.

“La gente engorda. La gente engorda como tus papás. Chicos, no pueden ser todas flacas”, disparó.

Pero la frase que más impacto generó fue la confesión con la que cerró su descargo. Aunque intentó tomarse la situación con humor, dejó en claro que detrás de cada comentario existe un daño que muchas veces pasa desapercibido.

“Me río para no llorar, pero la cantidad de comentarios que recibo por día si estoy embarazada”, reconoció.

La influencer dejó expuesto un problema cada vez más frecuente en las redes sociales: la obsesión por opinar sobre los cuerpos ajenos. Lo que para algunos puede parecer una simple pregunta, para quien la recibe puede transformarse en una carga constante y dolorosa.

Mientras los rumores continúan circulando, Flor fue categórica: no está embarazada, y aprovechó la oportunidad para pedir más empatía y menos juicios sobre la apariencia física de las personas.

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