Si tenés un ventilador viejo en casa, no lo tires: es un tesoro para aprovechar sin gastar plata

Base firme y estable: los modelos de pie suelen tener una base circular pesada o trípode. Soportaron años de uso y están preparados para sostener peso. Incluso con tierra húmeda y plantas medianas, se mantienen estables.

los modelos de pie suelen tener una base circular pesada o trípode. Soportaron años de uso y están preparados para sostener peso. Incluso con tierra húmeda y plantas medianas, se mantienen estables. Altura regulable: muchos ventiladores permitieron ajustar su altura. Esa característica se volvió ideal para crear composiciones en distintos niveles. Se puede jugar con alturas y generar un efecto visual dinámico en el jardín.

muchos ventiladores permitieron ajustar su altura. Esa característica se volvió ideal para crear composiciones en distintos niveles. Se puede jugar con alturas y generar un efecto visual dinámico en el jardín. Rejilla circular funcional: la parrilla protectora tiene el tamaño perfecto para alojar una maceta. Funciona como contenedor natural o como soporte para armar un pequeño jardín vertical.

la parrilla protectora tiene el tamaño perfecto para alojar una maceta. Funciona como contenedor natural o como soporte para armar un pequeño jardín vertical. Estética vintage: el acabado retro es un diferencial. Pintura descascarada, detalles cromados, algo de óxido controlado. Todo eso hoy es tendencia en decoración. El estilo industrial y rústico ganó terreno en terrazas y balcones urbanos.

Paso a paso: cómo transformar el ventilador en un macetero original

El proceso es más simple de lo que parece. No hace falta ser experto en bricolaje. Solo ganas y algunas herramientas básicas.

Materiales necesarios:

Ventilador viejo (de pie o de mesa)

Destornillador adecuado al modelo

Agua, jabón y cepillo

Pintura en aerosol para metal (opcional)

Alambre galvanizado o bridas plásticas

Maceta que encaje en la rejilla

Tierra y planta elegida

Guantes de trabajo

Paso 1: desmontar con cuidado

Desenchufá el ventilador si aún funciona. Llevá la estructura a un espacio ventilado. Con el destornillador, retirás las aspas, el motor eléctrico y los cables internos.

Es fundamental que esos componentes no se tiren en la basura común. Deben llevarse a un centro de reciclaje especializado.

Al finalizar, deberían quedar tres partes principales: base, tubo vertical y rejilla protectora.

Ventiladores 3

Paso 2: limpieza profunda

La limpieza definió el resultado final. Se lavaron todas las piezas con agua tibia, jabón y cepillo para eliminar polvo, grasa y restos de óxido superficial.

Si el óxido fue importante y se quiso quitar por completo, se utilizó lija de grano medio o cepillo de alambre. Si se buscó un efecto rústico, se dejó parte de la pátina original.

Secar bien es clave. La humedad puede acelerar la corrosión.

Paso 3: personalización con pintura

Este paso fue opcional. Muchos prefirieron mantener el acabado original. Otros apostaron por renovar el diseño. Colores más elegidos:

Negro mate para un look industrial

Blanco roto para estilo shabby chic

Verde musgo o azul petróleo para un toque moderno

Dorado o cobre para efecto sofisticado

Se aplicaron capas finas de aerosol específico para metal. Dos o tres manos fueron suficientes.

Ventiladores 4

Paso 4: armado del soporte

Existen distintas alternativas:

Maceta dentro de la rejilla: se abrió la parrilla, se colocó la maceta en el centro y se cerró nuevamente. Se aseguró con alambre o bridas para mayor firmeza.

Estructura vertical multicapa: con varias rejillas, se generaron niveles sobre el tubo central. Ideal para espacios reducidos.

Maceta colgante: al retirar base y tubo, la rejilla se convirtió en contenedor suspendido. Se añadieron cadenas o sogas resistentes y se colgó del techo o una rama firme.

Paso 5: plantar y disfrutar

Se incorporó sustrato de calidad y se eligieron especies adecuadas. Helechos, potus, suculentas o plantas colgantes funcionan muy bien.