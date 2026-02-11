Si tenés un ventilador viejo en casa, no lo tires: es un tesoro para aprovechar sin gastar plata

Si tenés un ventilador viejo en casa, no lo tires: tenés un tesoro para aprovechar. (Foto: Archivo)
No tires tu ventilador viejo sin antes saber esto. Lo que hoy parece chatarra o un electrodoméstico que ya cumplió su ciclo puede convertirse en un verdadero tesoro para tu jardín, balcón o terraza. La tendencia del reciclaje creativo creció en los últimos años y cada vez más personas decidieron transformar objetos en desuso en piezas únicas, funcionales y sustentables.
El fenómeno no es casual. En Argentina, miles de electrodomésticos se desecharon cada año y terminaron en basurales a cielo abierto. Según datos oficiales de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, más del 60% de los residuos electrónicos no recibió tratamiento adecuado. Ese dato encendió una alarma. Y también impulsó una oportunidad: reutilizar antes que tirar.
En ese contexto, los ventiladores antiguos pasaron de ser un estorbo a convertirse en una pieza codiciada para proyectos de decoración con estilo industrial. Lo que antes juntaba polvo en el galpón, hoy puede ser el centro de todas las miradas.
Por qué muchos consideran que el ventilador viejo es un tesoro
Los ventiladores de otras épocas fueron fabricados con materiales resistentes. Metal pesado, bases firmes y estructuras regulables. Nada que ver con muchos modelos actuales, más livianos y plásticos. Esa construcción sólida es, justamente, la clave.
Base firme y estable: los modelos de pie suelen tener una base circular pesada o trípode. Soportaron años de uso y están preparados para sostener peso. Incluso con tierra húmeda y plantas medianas, se mantienen estables.
Altura regulable: muchos ventiladores permitieron ajustar su altura. Esa característica se volvió ideal para crear composiciones en distintos niveles. Se puede jugar con alturas y generar un efecto visual dinámico en el jardín.
Rejilla circular funcional: la parrilla protectora tiene el tamaño perfecto para alojar una maceta. Funciona como contenedor natural o como soporte para armar un pequeño jardín vertical.
Estética vintage: el acabado retro es un diferencial. Pintura descascarada, detalles cromados, algo de óxido controlado. Todo eso hoy es tendencia en decoración. El estilo industrial y rústico ganó terreno en terrazas y balcones urbanos.
Paso a paso: cómo transformar el ventilador en un macetero original
El proceso es más simple de lo que parece. No hace falta ser experto en bricolaje. Solo ganas y algunas herramientas básicas.
Materiales necesarios:
Ventilador viejo (de pie o de mesa)
Destornillador adecuado al modelo
Agua, jabón y cepillo
Pintura en aerosol para metal (opcional)
Alambre galvanizado o bridas plásticas
Maceta que encaje en la rejilla
Tierra y planta elegida
Guantes de trabajo
Paso 1: desmontar con cuidado
Desenchufá el ventilador si aún funciona. Llevá la estructura a un espacio ventilado. Con el destornillador, retirás las aspas, el motor eléctrico y los cables internos.
Es fundamental que esos componentes no se tiren en la basura común. Deben llevarse a un centro de reciclaje especializado.
Al finalizar, deberían quedar tres partes principales: base, tubo vertical y rejilla protectora.
Paso 2: limpieza profunda
La limpieza definió el resultado final. Se lavaron todas las piezas con agua tibia, jabón y cepillo para eliminar polvo, grasa y restos de óxido superficial.
Si el óxido fue importante y se quiso quitar por completo, se utilizó lija de grano medio o cepillo de alambre. Si se buscó un efecto rústico, se dejó parte de la pátina original.
Secar bien es clave. La humedad puede acelerar la corrosión.
Paso 3: personalización con pintura
Este paso fue opcional. Muchos prefirieron mantener el acabado original. Otros apostaron por renovar el diseño. Colores más elegidos:
Negro mate para un look industrial
Blanco roto para estilo shabby chic
Verde musgo o azul petróleo para un toque moderno
Dorado o cobre para efecto sofisticado
Se aplicaron capas finas de aerosol específico para metal. Dos o tres manos fueron suficientes.
Paso 4: armado del soporte
Existen distintas alternativas:
Maceta dentro de la rejilla: se abrió la parrilla, se colocó la maceta en el centro y se cerró nuevamente. Se aseguró con alambre o bridas para mayor firmeza.
Estructura vertical multicapa: con varias rejillas, se generaron niveles sobre el tubo central. Ideal para espacios reducidos.
Maceta colgante: al retirar base y tubo, la rejilla se convirtió en contenedor suspendido. Se añadieron cadenas o sogas resistentes y se colgó del techo o una rama firme.
Paso 5: plantar y disfrutar
Se incorporó sustrato de calidad y se eligieron especies adecuadas. Helechos, potus, suculentas o plantas colgantes funcionan muy bien.