No tires las botellas de shampoo vacías en tu casa, tenés un tesoro en tus manos

Especialistas en reciclaje creativo explicaron que este tipo de envase está diseñado para durar. Debe proteger un producto líquido, resistir golpes y mantenerse estable en superficies húmedas. Esa resistencia, una vez vacío, no desaparece. Al contrario, se convierte en una ventaja.

Por eso, en lugar de desecharlo, cada vez más personas optaron por guardarlo y transformarlo en algo completamente distinto.

El problema cotidiano que resolvió una idea simple

Cargar el celular se convirtió en una rutina diaria. Sin embargo, ese momento suele traer una incomodidad repetida. El enchufe queda lejos de una superficie, el teléfono cuelga del cable o termina apoyado en el piso con riesgo de caerse o romperse.

Ese problema, tan común como molesto, encontró una solución inesperada a partir de un objeto que casi todos tiraban. Con un simple corte y algunos materiales básicos, el envase de shampoo se transformó en un portacelular práctico y seguro.

La idea se popularizó rápidamente porque no requiere conocimientos técnicos ni herramientas complejas. Además, resuelve una necesidad concreta y real.

Botellas de shampoo 3

Materiales necesarios para crear el portacelular

La lista de materiales es simple y accesible. No hace falta comprar nada especial ni invertir dinero. Todo puede encontrarse en casa o conseguirse con facilidad.

Un envase de shampoo vacío.

Regla para medir y marcar.

Tijera resistente.

Lija para suavizar bordes.

Pinturas acrílicas.

Lapicera o marcador.

Elementos decorativos a elección, como calcomanías, cintas, goma eva o cartulinas.

Esta sencillez fue clave para que la idea se viralizara. Cualquier persona puede hacerlo, sin importar la edad o la experiencia previa.

Paso a paso para transformar el envase en un objeto funcional

Primero, se eligió un envase del tamaño adecuado según el celular que se iba a usar. Luego, se limpió en profundidad para eliminar restos de producto y se retiraron etiquetas y adhesivos. Después, se marcó con lapicera una línea recta a la altura del pico del envase. Desde allí, se dibujó un rectángulo hacia abajo, calculando que el celular entrara cómodo y quedara bien sostenido. En la parte superior, se recortó un espacio adicional para que pase el cargador y permita colgar el portacelular del enchufe. Ese detalle fue clave para que el objeto cumpla su función sin riesgo. Con la tijera se realizaron los cortes y, una vez terminado el molde, se lijaron los bordes para evitar asperezas. El resultado fue una base sólida, lista para usar o decorar.

Botellas de shampoo 4

La personalización como valor agregado

Uno de los aspectos más atractivos de este proyecto es la posibilidad de personalizarlo. Cada portacelular puede ser único. Algunos optaron por pintarlo de colores neutros, otros eligieron diseños llamativos, flores, figuras geométricas o frases motivadoras.

El envase de shampoo acepta bien la pintura acrílica y los materiales decorativos. Eso permitió que el objeto no solo sea útil, sino también estético. En muchos casos, terminó convirtiéndose en un elemento decorativo más del hogar.

Especialistas en diseño sustentable señalaron que este tipo de iniciativas fomentó una relación distinta con los objetos. Lo que antes se descartaba sin pensar ahora se valora y se adapta al propio estilo.