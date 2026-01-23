Confirmaron qué histórica línea de colectivos dejará de funcionar a fines de enero

Pese a que la decisión fue cuestionada por concejales y referentes opositores, que pusieron en duda las cifras oficiales y, en ese contexto, también advirtieron sobre el impacto del cierre en los adultos mayores, desde el Ejecutivo comunal aseguraron que “el servicio de micros gratuitos de la Secretaría de Deportes, que traslada a los vecinos al Centro Recreativo de Adultos Mayores Activos (CRAMA), continúa funcionando con normalidad”, aunque reconocieron que cuenta con menor frecuencia.

Finalmente, el municipio aclaró que las unidades “no serán vendidas ni destruidas”, con el objetivo de preservar la posibilidad de que vuelvan a funcionar en el futuro, bajo otro esquema.

El Transporte del Bicentenario, hasta que el servicio deje de funcionar, se encarga de conectar centros de salud, instituciones educativas y centros de jubilados, con prioridad para personas con discapacidad, niños y adultos mayores.