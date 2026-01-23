Confirmaron qué histórica línea de colectivos dejará de funcionar a fines de enero

El próximo lunes 26 de enero dejará de circular el Transporte del Bicentenario, la línea de colectivos municipal, pública y gratuita que, desde 2011, conecta el este y el oeste de Vicente López.
Las autoridades explicaron los motivos de la medida y adelantaron qué resolución se tomará respecto de los puestos de trabajo.
“Es utilizado por menos de 600 pasajeros al mes, de los cuales la mayoría no son vecinos”, explicaron desde el Municipio para justificar la medida. En la misma línea, se argumentó que su funcionamiento demanda “un costo operativo y de mantenimiento superior a los 2.300 millones de pesos anuales”.
En ese marco, desde la comuna indicaron que los fondos serán redestinados a áreas prioritarias como Seguridad, Salud y Educación.
El Transporte del Bicentenario fue durante años el único colectivo municipal del conurbano bonaerense que se caracterizó por contar con un plantel integrado exclusivamente por mujeres. Actualmente, el servicio cuenta con 30 conductoras, quienes, según confirmó el municipio, continuarán trabajando sin reducción salarial y serán reubicadas en otras áreas de la administración local.
Pese a que la decisión fue cuestionada por concejales y referentes opositores, que pusieron en duda las cifras oficiales y, en ese contexto, también advirtieron sobre el impacto del cierre en los adultos mayores, desde el Ejecutivo comunal aseguraron que “el servicio de micros gratuitos de la Secretaría de Deportes, que traslada a los vecinos al Centro Recreativo de Adultos Mayores Activos (CRAMA), continúa funcionando con normalidad”, aunque reconocieron que cuenta con menor frecuencia.
Finalmente, el municipio aclaró que las unidades “no serán vendidas ni destruidas”, con el objetivo de preservar la posibilidad de que vuelvan a funcionar en el futuro, bajo otro esquema.
El Transporte del Bicentenario, hasta que el servicio deje de funcionar, se encarga de conectar centros de salud, instituciones educativas y centros de jubilados, con prioridad para personas con discapacidad, niños y adultos mayores.