Javier Milei volverá a Estados Unidos para encabezar la "Argentina Week" en Nueva York

Embed TOMAR NOTA https://t.co/yggiE9KKWa — Javier Milei (@JMilei) January 24, 2026

El evento es coorganizado por la Embajada Argentina en Estados Unidos junto a J.P. Morgan Chase, Bank of America y Kaszek, firma de inversión fundada en 2011 por Hernán Kazah y Nicolás Szekasy, cofundadores y ex directivos de Mercado Libre.

Además, el Argentina Week cuenta como Business Partners con Citibank, la Cámara de Comercio de Estados Unidos en la Argentina (AmCham), el US–Argentina Business Council y el Council on Foreign Relations/Sociedad de las Américas, entidad vinculada a la histórica revista Foreign Affairs.

El contexto político y el respaldo internacional

Oxenford destacó que el interés generado por el evento llega “en el momento adecuado”, cuando la Argentina avanza en la corrección de distorsiones estructurales, consolida un marco promercado y es reconocida por Estados Unidos como aliado sistémico. En ese sentido, mencionó la sintonía política entre los gobiernos de Milei y Donald Trump, ratificada recientemente en el Foro Económico Mundial de Davos, donde el presidente argentino participó del lanzamiento del Board of Peace encabezado por Trump.

Estados Unidos continúa siendo la principal fuente de inversión extranjera directa en la Argentina, y el evento apunta a atraer nuevos capitales norteamericanos en esta etapa del programa económico.

UL5552JGLZCADB5ESO7S3H6CCE El embajador argentino en EEUU, Alex Oxenford, cuando presentó sus credenciales en la Casa Blanca a Donald Trump.

Sectores clave y agenda del evento

Entre los sectores de atracción que se presentarán durante el Argentina Week se encuentran tecnología, energía, minería, agroindustria, ciencia e innovación, sector farmacéutico y sector nuclear, entre otros. “Los referentes de cada industria expondrán por qué la Argentina vuelve a posicionarse como un destino competitivo para el capital global”, señaló Oxenford.

El programa incluirá paneles estratégicos, side events y reuniones privadas simultáneas, orientadas a generar vínculos concretos y oportunidades de negocio. Las actividades se desarrollarán en el nuevo edificio de J.P. Morgan, en la sede del Bank of America y en el Consulado Argentino en Nueva York.

5JGUGOK7SVFKJCFPJ4RJRH27DI Milei y Trump en Davos, en el lanzamiento del Board of Peace del jefe de la Casa Blanca. REUTERS

CEOs y líderes empresariales confirmados

Según adelantó el embajador, participarán como conferencistas más de 50 chairmen y CEOs de compañías que ya invierten en la Argentina, de empresas que evalúan ampliar su presencia y de grupos económicos que analizan ingresar al país atraídos por el nuevo escenario macroeconómico.

La confirmación de la presencia de Javier Milei en la apertura del Argentina Week refuerza el carácter político y económico del evento, que se perfila como uno de los principales hitos de la estrategia oficial para captar inversiones en 2026.