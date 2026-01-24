Bastián fue operado por sexta vez: qué dice el parte médico

Embed

Bastián se accidentó el pasado 12 de enero en la zona de médanos de Pinamar, cuando el UTV en el que viajaba junto a su padre colisionó con una camioneta. Luego de ser estabilizado en esa ciudad, el niño fue trasladado el 15 de enero al Hospital Provincial Materno Infantil Victorio Tetamanti, en Mar del Plata, donde continúa internado.

Hasta el momento, el menor fue sometido a varias cirugías previas debido a las lesiones sufridas, que incluyen fracturas craneales y cervicales. En las intervenciones anteriores se utilizaron placas y prótesis craneales, según indicaron los médicos.