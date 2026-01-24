En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Policiales
parte médico
Mar Del Plata
Internación

Bastián fue operado por sexta vez: qué dice el parte médico

Bastián Jerez, el niño de 8 años que sufrió un accidente en Pinamar, fue sometido a su sexta cirugía este sábado en Mar del Plata.

Bastián Jerez

Bastián Jerez, el niño de 8 años que sufrió un accidente en Pinamar, fue sometido a su sexta cirugía este sábado en Mar del Plata.

Bastián Jeréz, el niño de 8 años que continúa internado tras un accidente entre un vehículo UTV y una camioneta en Pinamar, fue sometido a su sexta cirugía este sábado en Mar del Plata, donde se le realizó una traqueotomía y fijación cervical.

Leé también Caso Bastián: la Justicia peritó los vehículos del accidente en Pinamar que dejó grave al nene de 8 años
La Justicia peritó los vehículos del accidente en Pinamar que dejó grave a un nene de 8 años. 

El parte médico difundido por el Ministerio de Salud bonaerense indicó que el menor se encuentra "estable e internado en la unidad de terapia intensiva” del Hospital Materno Infantil “Victorio Tetamanti”, bajo estricto control médico.

La fijación cervical es un procedimiento quirúrgico mediante el cual dos o más vértebras del cuello se unen utilizando implantes metálicos, como tornillos, placas o varillas. Se realiza en casos de inestabilidad, fracturas, hernias discales o tumores, con el objetivo de lograr una fusión ósea que puede ser permanente.

La traqueotomía, por su parte, consiste en crear una vía respiratoria directa en la tráquea a través del cuello. Este procedimiento se utiliza cuando el paciente requiere ventilación mecánica prolongada, ofreciendo una alternativa más cómoda y segura que la intubación bucal.

Embed

Bastián se accidentó el pasado 12 de enero en la zona de médanos de Pinamar, cuando el UTV en el que viajaba junto a su padre colisionó con una camioneta. Luego de ser estabilizado en esa ciudad, el niño fue trasladado el 15 de enero al Hospital Provincial Materno Infantil Victorio Tetamanti, en Mar del Plata, donde continúa internado.

Hasta el momento, el menor fue sometido a varias cirugías previas debido a las lesiones sufridas, que incluyen fracturas craneales y cervicales. En las intervenciones anteriores se utilizaron placas y prótesis craneales, según indicaron los médicos.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
parte médico Mar Del Plata
Notas relacionadas
El sorprendente detalle que declaró la joven que iba en la Amarok de cómo fue el choque con la UTV de Bastian
El último parte médico de Bastián anticipa una nueva operación: qué intervención le harán
Nuevo parte médico de Bastián: cómo sigue el nene de 8 años tras el accidente en Pinamar

Últimas Noticias

Más sobre Policiales

Más sobre Policiales

Te puede interesar