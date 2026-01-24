Bastián fue operado por sexta vez: qué dice el parte médico

Bastián Jeréz, el niño de 8 años que continúa internado tras un accidente entre un vehículo UTV y una camioneta en Pinamar, fue sometido a su sexta cirugía este sábado en Mar del Plata, donde se le realizó una traqueotomía y fijación cervical.
El parte médico difundido por el Ministerio de Salud bonaerense indicó que el menor se encuentra "estable e internado en la unidad de terapia intensiva” del Hospital Materno Infantil “Victorio Tetamanti”, bajo estricto control médico.
La fijación cervical es un procedimiento quirúrgico mediante el cual dos o más vértebras del cuello se unen utilizando implantes metálicos, como tornillos, placas o varillas. Se realiza en casos de inestabilidad, fracturas, hernias discales o tumores, con el objetivo de lograr una fusión ósea que puede ser permanente.
La traqueotomía, por su parte, consiste en crear una vía respiratoria directa en la tráquea a través del cuello. Este procedimiento se utiliza cuando el paciente requiere ventilación mecánica prolongada, ofreciendo una alternativa más cómoda y segura que la intubación bucal.
Bastián se accidentó el pasado 12 de enero en la zona de médanos de Pinamar, cuando el UTV en el que viajaba junto a su padre colisionó con una camioneta. Luego de ser estabilizado en esa ciudad, el niño fue trasladado el 15 de enero al Hospital Provincial Materno Infantil Victorio Tetamanti, en Mar del Plata, donde continúa internado.
Hasta el momento, el menor fue sometido a varias cirugías previas debido a las lesiones sufridas, que incluyen fracturas craneales y cervicales. En las intervenciones anteriores se utilizaron placas y prótesis craneales, según indicaron los médicos.