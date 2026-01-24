Lo condenaron por femicidio, recibió la libertad condicional y ahora atacó salvajemente a una nena de 10 años
El salvaje ataque ocurrió en una vivienda del paraje Los Peros, cerca de Santa Rosa del Conlara, en la provincia de San Luis.
Diego Domingo Ponce, condenado a prisión perpetua por un femicidio, estaba en libertad condicional cuando atacó a la nena de 10 años en San Luis.
Conmoción en San Luis. Una nena de 10 años fue atacada a puñaladas por un femicida que entró a robar en una casa ubicada en el paraje Los Peros, a unos seis kilómetros de la localidad de Santa Rosa del Conlara. Por el salvaje hecho, que tomó estado público en las últimas horas, la menor permanece internada en el Sanatorio Allende de la ciudad de Córdoba.
El agresor fue identificado como Diego Domingo Ponce, de 46 años, quien había sido condenado a prisión perpetua por el femicidio de Laura Natalia Chirino, ocurrido en 2002. Pese a ese antecedente, desde octubre del año pasado se encontraba en libertad condicional, tras una resolución de la jueza de Ejecución Penal N.º 2 de Villa Mercedes, Nora Graciela Villegas.
El violento episodio se desencadenó el martes al mediodía, cuando Emma estaba sola en su vivienda. Su madre había salido a hacer compras y, en ese lapso, Ponce merodeaba la zona en bicicleta. Según indicaron medios locales, el hombre tocó la puerta y utilizó una excusa para ganarse la confianza de la menor: dijo que estaba buscando trabajo y le pidió un vaso de agua.
Cuando la nena se dio vuelta para buscar el vaso, el agresor la tomó del cuello y la llevó por la fuerza hacia el interior del domicilio. Allí la amenazó con un arma blanca mientras le exigía dinero. “En ese momento (Emma) lo enfrentó. Después de que la cortara, se hizo la muerta y entonces el tipo se escapó”, relató el tío de la víctima en diálogo con El Doce TV.
Ponce, quien se llevó 900 mil pesos y 100 dólares, le provocó dos cortes profundos en la garganta y una herida en el pecho a la nena, quien, pese a la gravedad de las lesiones, logró comunicarse con su madre mediante una videollamada para pedir ayuda.
Fue trasladada de urgencia a un hospital local, luego derivada a Villa de Merlo y finalmente al Sanatorio Allende, en Córdoba, donde debió ser sometida a una cirugía de urgencia.
Cómo se encuentra la menor de 10 años apuñalada por el femicida
En las últimas horas, la familia informó que la menor se encuentra estable, sedada e intubada, y que permanecerá con asistencia respiratoria al menos durante 48 horas más. “Estaba muy nerviosa y dolorida. Levantó un poco de fiebre, pero ya está controlada”, explicó su madre, Mariana Gaia, a través de redes sociales.
El agresor fue detenido horas después del ataque, cuando se presentó en una comisaría e intentó desligarse del hecho. Sin embargo, quedó imputado por robo calificado y tentativa de homicidio criminis causa.
Tras la repercusión que tomó el caso, el gobernador de San Luis, Claudio Poggi, y el intendente de Santa Rosa del Conlara, Miguel Postiguillo, cuestionaron duramente a la jueza Nora Graciela Villegas por haberle otorgado la libertad condicional a un condenado a prisión perpetua.