Lo condenaron por femicidio, recibió la libertad condicional y ahora atacó salvajemente a una nena de 10 años

Ponce, quien se llevó 900 mil pesos y 100 dólares, le provocó dos cortes profundos en la garganta y una herida en el pecho a la nena, quien, pese a la gravedad de las lesiones, logró comunicarse con su madre mediante una videollamada para pedir ayuda.

Fue trasladada de urgencia a un hospital local, luego derivada a Villa de Merlo y finalmente al Sanatorio Allende, en Córdoba, donde debió ser sometida a una cirugía de urgencia.

Cómo se encuentra la menor de 10 años apuñalada por el femicida

En las últimas horas, la familia informó que la menor se encuentra estable, sedada e intubada, y que permanecerá con asistencia respiratoria al menos durante 48 horas más. “Estaba muy nerviosa y dolorida. Levantó un poco de fiebre, pero ya está controlada”, explicó su madre, Mariana Gaia, a través de redes sociales.

El agresor fue detenido horas después del ataque, cuando se presentó en una comisaría e intentó desligarse del hecho. Sin embargo, quedó imputado por robo calificado y tentativa de homicidio criminis causa.

Tras la repercusión que tomó el caso, el gobernador de San Luis, Claudio Poggi, y el intendente de Santa Rosa del Conlara, Miguel Postiguillo, cuestionaron duramente a la jueza Nora Graciela Villegas por haberle otorgado la libertad condicional a un condenado a prisión perpetua.