Netflix estrena la nueva temporada de su mejor serie y es la más esperada por todos
Netflix activó la cuenta regresiva de la tercera temporada de esta serie, una entrega que empuja a Peter Sutherland al límite con una misión que lo cambia todo.
La serie El agente nocturno: temporada 3 quedó oficialmente en el radar de los suscriptores cuando Netflix lanzó el avance completo de los nuevos episodios. La plataforma mostró, sin rodeos pero con la dosis justa de misterio, que Peter Sutherland ya no se enfrenta solo a amenazas externas. Esta vez, el peligro surgió desde adentro y alcanzó dimensiones que superaron cualquier misión previa.
El tráiler dejó en claro que el agente interpretado por Gabriel Basso quedó atrapado en una red donde cada decisión tuvo consecuencias inmediatas y letales.
La expectativa creció a medida que febrero apareció marcado en el calendario. Netflix apostó fuerte por una de sus series más exitosas de acción y suspenso. El agente nocturno: temporada 3 no solo continuó lo visto en la segunda entrega, sino que expandió su universo con nuevas locaciones, personajes ambiguos y una conspiración que se filtró hasta el corazón mismo del poder político.
Cómo será El agente nocturno: temporada 3
Tras los sucesos explosivos de la temporada anterior, Peter Sutherland regresa a la acción sin margen para el error. El agente fue asignado a una misión que, en apariencia, parecía directa: rastrear a un joven funcionario del Departamento del Tesoro que huyó a Estambul luego de asesinar a su supervisor. Sin embargo, lo que comenzó como una cacería puntual derivó rápidamente en una investigación más profunda.
Ese agente prófugo llevaba consigo información altamente sensible. Cada paso que dio fuera de Estados Unidos encendió alarmas en múltiples agencias. Peter entendió, casi de inmediato, que no estaba persiguiendo a un simple criminal, sino a una pieza clave dentro de un entramado de dinero oscuro, operaciones encubiertas y traiciones internas.
La serie muestra cómo esa investigación llevó al protagonista a jugarse el todo por el todo. Las decisiones fueron tomadas bajo presión extrema. Los aliados dejaron de ser confiables. Y los enemigos no siempre se presentaron de frente.
Una conspiración que alcanzó la Casa Blanca
Uno de los ejes más fuertes de El agente nocturno: temporada 3 es la conspiración que se gestó en el corazón de la Casa Blanca. Peter se ve obligado a moverse en un terreno donde la política, el espionaje y los intereses personales se cruzan sin reglas claras.
El avance reveló que una peligrosa red operó durante años sin ser detectada. Funcionarios de alto rango, empresarios influyentes y operadores en las sombras formaron parte de un sistema diseñado para mover dinero y poder lejos del escrutinio público. En ese contexto, cualquier filtración se convirtió en una amenaza que debía ser silenciada.
El agente nocturno 3: nuevos personajes y viejas amenazas
Netflix aprovechó esta temporada para ampliar el abanico de personajes. El tráiler confirmó la incorporación de figuras clave que alteraron el equilibrio de fuerzas.
Fola Evans-Akingbola apareció nuevamente como Chelsea Arrington, un personaje que ganó peso dentro de la historia. Stephen Moyer se sumó como The Father, una figura inquietante que se presentó como uno de los mayores problemas para el agente Sutherland. Su presencia dejó un rastro de violencia y misterio que marcó cada episodio.
Suraj Sharma interpretó a Jay Batra, mientras que Ward Horton encarnó al gobernador Richard Hagan. Jennifer Morrison dio vida a Jenny Hagan, un personaje que aportó tensión política y emocional. Louis Herthum apareció como Jacob Monroe, David Lyons como Adam y Genesis Rodríguez como Isabel, completando un elenco que combinó caras nuevas con interpretaciones intensas.
Cuándo se estrena El agente nocturno: temporada 3 en Netflix
La tercera temporada de El agente nocturno se estrena en Netflix el jueves 19 de febrero. La plataforma confirmó el lanzamiento de los nuevos episodios y dejó la puerta abierta a futuras entregas.
Aunque todavía no hubo un anuncio oficial, todo indicó que la serie tendría una cuarta temporada. El crecimiento sostenido de la audiencia y la expansión del universo narrativo alimentaron esa posibilidad.
Tráiler oficial de El agente nocturno: temporada 3 en Netflix