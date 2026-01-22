Netflix estrena la nueva temporada de su mejor serie y es la más esperada por todos

Ese agente prófugo llevaba consigo información altamente sensible. Cada paso que dio fuera de Estados Unidos encendió alarmas en múltiples agencias. Peter entendió, casi de inmediato, que no estaba persiguiendo a un simple criminal, sino a una pieza clave dentro de un entramado de dinero oscuro, operaciones encubiertas y traiciones internas.

La serie muestra cómo esa investigación llevó al protagonista a jugarse el todo por el todo. Las decisiones fueron tomadas bajo presión extrema. Los aliados dejaron de ser confiables. Y los enemigos no siempre se presentaron de frente.

El agente nocturno Netflix 3

Una conspiración que alcanzó la Casa Blanca

Uno de los ejes más fuertes de El agente nocturno: temporada 3 es la conspiración que se gestó en el corazón de la Casa Blanca. Peter se ve obligado a moverse en un terreno donde la política, el espionaje y los intereses personales se cruzan sin reglas claras.

El avance reveló que una peligrosa red operó durante años sin ser detectada. Funcionarios de alto rango, empresarios influyentes y operadores en las sombras formaron parte de un sistema diseñado para mover dinero y poder lejos del escrutinio público. En ese contexto, cualquier filtración se convirtió en una amenaza que debía ser silenciada.

El agente nocturno 3: nuevos personajes y viejas amenazas

Netflix aprovechó esta temporada para ampliar el abanico de personajes. El tráiler confirmó la incorporación de figuras clave que alteraron el equilibrio de fuerzas.

El agente nocturno Netflix 4

Fola Evans-Akingbola apareció nuevamente como Chelsea Arrington, un personaje que ganó peso dentro de la historia. Stephen Moyer se sumó como The Father, una figura inquietante que se presentó como uno de los mayores problemas para el agente Sutherland. Su presencia dejó un rastro de violencia y misterio que marcó cada episodio.

Suraj Sharma interpretó a Jay Batra, mientras que Ward Horton encarnó al gobernador Richard Hagan. Jennifer Morrison dio vida a Jenny Hagan, un personaje que aportó tensión política y emocional. Louis Herthum apareció como Jacob Monroe, David Lyons como Adam y Genesis Rodríguez como Isabel, completando un elenco que combinó caras nuevas con interpretaciones intensas.

El agente nocturno Netflix 5

Cuándo se estrena El agente nocturno: temporada 3 en Netflix

La tercera temporada de El agente nocturno se estrena en Netflix el jueves 19 de febrero. La plataforma confirmó el lanzamiento de los nuevos episodios y dejó la puerta abierta a futuras entregas.

Aunque todavía no hubo un anuncio oficial, todo indicó que la serie tendría una cuarta temporada. El crecimiento sostenido de la audiencia y la expansión del universo narrativo alimentaron esa posibilidad.

Tráiler oficial de El agente nocturno: temporada 3 en Netflix