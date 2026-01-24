El Papa León XIV se reunió con empresarios de la energía y minerales críticos de América Latina

Embed

Por su parte, Eurnekian destacó que “este no es un gesto común” y lo definió como un encuentro “importante”. A lo que agregó: “Poder hablar de forma franca la problemática del sector habla muy bien del Papa y me llevo un balance muy positivo de este primer encuentro”.

La reunión se enmarca en el llamado que el Pontífice realizó durante su primera bendición Urbi et Orbi, donde instó a “construir puentes” a través del diálogo y el encuentro. En esa línea, la Santa Sede fue el lugar elegido para la charla con representantes de sectores estratégicos para la región, considerados claves en la transición energética y productiva.

La Iniciativa Construyendo Puentes y el diálogo con el sector privado

Este fue el séptimo encuentro de la Iniciativa Construyendo Puentes, impulsada por la PCAL desde 2022, en cumplimiento de la misión encomendada originalmente por el Papa Francisco. El programa busca articular tres líneas de trabajo:

Puentes de Inclusión, junto a universidades y espacios académicos.

Puentes de Reconciliación, con sindicatos, cámaras empresariales y comunidades organizadas.

Puentes de Fraternidad, con conferencias episcopales y organismos eclesiales regionales.

El objetivo es generar espacios de escucha y diálogo transversal que permitan abordar los desafíos sociales, económicos y ambientales que atraviesa América Latina.

Captura Hugo Eurnekian participó del encuentro con el Sumo Pontífice.

Escucha, discernimiento y transición justa

La metodología de los encuentros se apoya en tres pilares fundamentales: la escucha sincera de las realidades locales, el discernimiento social comunitario a la luz del Magisterio Social de la Iglesia, y la puesta en marcha de procesos orientados a una transición justa.

Entre 2022 y 2025 se llevaron adelante seis encuentros sinodales con la participación de obispos, académicos, estudiantes universitarios, rectores, sindicatos y comunidades de distintos países del continente. A partir de esas instancias surgió la necesidad de incorporar al diálogo a empresarios de sectores críticos, como la energía y los minerales estratégicos, por su impacto directo en el desarrollo y el ambiente.

Captura El empresario José Luis Manzano.

Amenazas, oportunidades y desarrollo con justicia social

Durante la reunión de este sábado, los participantes analizaron amenazas y oportunidades para estos sectores en la región y trabajaron en el discernimiento de acciones futuras, con la meta de promover un desarrollo económico compatible con la justicia socio-climática y una vida digna y abundante para todos, en sintonía con el mensaje de la Iglesia.

Previo a la audiencia privada con el Papa León XIV, los empresarios participaron de un desayuno de trabajo coordinado por la PCAL, donde se presentó el recorrido de los encuentros anteriores y se establecieron las bases del diálogo sinodal que marcó la jornada del 24 de enero de 2026.

El encuentro refuerza el rol de la Iglesia como facilitadora de diálogo entre actores sociales, económicos y comunitarios en uno de los debates más sensibles de la agenda regional: cómo crecer sin profundizar desigualdades ni dañar el ambiente.