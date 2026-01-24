El inesperado mensaje de Fito Páez a Sofía Gala por su cumpleaños que despertó fuertes versiones de romance

Ambos están solteros y, lejos de tratarse de algo imposible, la cercanía que mostraron podría ser real. Por ahora no hubo confirmaciones ni desmentidas, pero el mensaje alcanzó para instalar la duda y dejar flotando la sensación de que, tal vez, detrás del saludo esté comenzando una linda historia de amor.

Con quién estuvo en pareja Fito Páez

A lo largo de su vida, Fito Páez mantuvo relaciones sentimentales con distintas figuras del ambiente artístico, muchas de ellas atravesadas por la música, el cine y la exposición pública. Algunas de esas historias marcaron etapas clave tanto en su vida personal como en su obra.

Uno de sus primeros vínculos más conocidos fue con Fabiana Cantilo, en los años ’80, en una relación intensa y creativa que dejó huella en ambos. Más tarde, a comienzos de los ’90, inició una historia con Cecilia Roth, con quien se casó y adoptó a su primer hijo, Martín. Si bien la pareja se separó en 2003, mantuvieron siempre un vínculo cercano y familiar.

Años después, el músico fue pareja de Romina Ricci, relación de la que nació su hija Margarita. En tiempos más recientes, Páez estuvo en pareja durante casi una década con la actriz Eugenia Kolodziej, con quien compartió una relación estable hasta su separación.

Tras ese final, no se le conocieron vínculos confirmados públicamente, más allá de algunos rumores. Por eso, el reciente intercambio con Sofía Gala volvió a poner su vida sentimental en el centro de la escena, despertando especulaciones y reavivando el interés por el presente amoroso del rosarino.