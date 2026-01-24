El inesperado mensaje de Fito Páez a Sofía Gala por su cumpleaños que despertó fuertes versiones de romance
Fito Páez le dedicó un tierno mensaje a Sofía Gala por su cumpleaños número 39 y dejó a todos sorprendidos, ya que muchos interpretaron el gesto como un posible blanqueo de una relación que nadie tenía en el radar.
24 ene 2026, 20:14
El inesperado mensaje de Fito Páez a Sofía Gala por su cumpleaños que despertó fuertes versiones de romance
Este 24 de enero Sofía Gala cumplió 39 años y recibió numerosos saludos, pero hubo uno que llamó especialmente la atención y apareció casi de sorpresa: el deFito Páez. No fue una felicitación al pasar, sino un intercambio que cualquiera que lo viera podía interpretar como más cercano y personal de lo habitual.
El músico compartió en su cuenta de Instagram una foto junto a la actriz y le dedicó un mensaje afectuoso. Más tarde, volvió publicar la misma imagen en sus historias, reforzando el saludo y dejando en evidencia el cariño que los une. Sofía no se quedó atrás y también respondió con ternura, sellando un ida y vuelta que despertó todo tipo de lecturas y a nada de ser un blanqueo.
"Feliz cumpleaños Sofi Gala Castiglione. El mundo es un mundo mejor con vos. Te amo", escribió el músico en su cuenta de Instagram. El mensaje, lejos de sonar como un simple saludo protocolar, despertó todo tipo de interpretaciones. Gala tomó la palabra y retrucó: " Te lo digo de nuevo: ¿podes dejar de hacerme bien? Te amo hasta el cielo".
Como era de esperarse, el saludo generó un fuerte asombro por lo inmediato y por lo inesperado del gesto. En un contexto donde no se los había visto juntos públicamente, el intercambio llamó la atención y abrió la puerta a distintas interpretaciones.
Ambos están solteros y, lejos de tratarse de algo imposible, la cercanía que mostraron podría ser real. Por ahora no hubo confirmaciones ni desmentidas, pero el mensaje alcanzó para instalar la duda y dejar flotando la sensación de que, tal vez, detrás del saludo esté comenzando una linda historia de amor.
Con quién estuvo en pareja Fito Páez
A lo largo de su vida, Fito Páez mantuvo relaciones sentimentales con distintas figuras del ambiente artístico, muchas de ellas atravesadas por la música, el cine y la exposición pública. Algunas de esas historias marcaron etapas clave tanto en su vida personal como en su obra.
Uno de sus primeros vínculos más conocidos fue con Fabiana Cantilo, en los años ’80, en una relación intensa y creativa que dejó huella en ambos. Más tarde, a comienzos de los ’90, inició una historia con Cecilia Roth, con quien se casó y adoptó a su primer hijo, Martín. Si bien la pareja se separó en 2003, mantuvieron siempre un vínculo cercano y familiar.
Años después, el músico fue pareja de Romina Ricci, relación de la que nació su hija Margarita. En tiempos más recientes, Páez estuvo en pareja durante casi una década con la actriz Eugenia Kolodziej, con quien compartió una relación estable hasta su separación.
Tras ese final, no se le conocieron vínculos confirmados públicamente, más allá de algunos rumores. Por eso, el reciente intercambio con Sofía Gala volvió a poner su vida sentimental en el centro de la escena, despertando especulaciones y reavivando el interés por el presente amoroso del rosarino.