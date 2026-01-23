No tires estos billetes, tenés un verdadero tesoro en tu casa y se cotizan muy alto

No todos los defectos generan interés. Una impresión levemente borrosa puede no tener ningún valor adicional. Pero cuando el error es claro, visible y poco frecuente, el escenario cambia por completo. En esos casos, los billetes pasan a formar parte de publicaciones especializadas y plataformas de compra y venta donde los precios sorprenden incluso a los más escépticos.

Según publicaciones recientes, algunos billetes mal cortados o con fallas notorias en la imagen central del yaguareté alcanzaron cifras cercanas al millón y medio de pesos. El dato no pasó inadvertido y motivó a muchas personas a revisar cajones, billeteras y sobres olvidados en sus casas.

Qué errores convierten un billete común en uno valioso

Cortes desplazados que dejan márgenes irregulares.

Impresiones fuera de registro, donde el diseño no coincide correctamente.

Colores alterados, con tonos más oscuros o más claros de lo habitual.

Detalles duplicados o imágenes corridas.

Billetes 3

El reverso del billete y el detalle que pocos notaron

El reverso del billete de 500 pesos muestra un paisaje característico, con vegetación autóctona. En ciertos ejemplares, una marca amarilla cruzó de forma irregular el diseño. No se trató de una mancha posterior ni de un desgaste por uso, sino de un error de impresión de origen.

Ese tipo de fallas son especialmente valoradas porque no pueden replicarse fácilmente. Los coleccionistas buscan autenticidad y singularidad. Por eso, antes de poner un precio elevado, analizan si el defecto salió así de fábrica o si fue provocado con posterioridad.

En publicaciones de plataformas digitales, estos billetes aparecieron acompañados de descripciones detalladas y fotografías de alta resolución. Aunque no siempre se concretan las ventas a los valores publicados, el solo hecho de que existan ofertas tan altas confirma que los billetes que son un verdadero tesoro no son un mito.

Dónde se venden estos billetes y cómo contactarse con coleccionistas

Quienes descubren que tienen un billete con una falla relevante suelen preguntarse dónde venderlo. Las opciones son variadas. Existen plataformas de compra y venta online como Mercado Libre, OLX o eBay, donde se publican ejemplares con descripciones detalladas.

También hay grupos especializados en redes sociales, formados por coleccionistas y aficionados a la numismática. En esos espacios, el intercambio de información es constante y suele ser el primer paso para conocer el valor real de una pieza.

Otra alternativa son las casas de empeño o comercios dedicados específicamente a la numismática. Allí, un especialista puede evaluar el billete y confirmar si el error es auténtico. Esa validación resulta fundamental antes de avanzar con cualquier operación.

Billetes 4

La importancia de verificar que el billete sea auténtico

Uno de los puntos más importantes antes de vender un billete con error es asegurarse de que no sea falso. La falsificación existe y puede confundir a quienes no están familiarizados con los detalles de seguridad.

La recomendación es clara: consultar con expertos, comparar con otros ejemplares y no apresurarse. En el mundo de la numismática, la paciencia suele ser una aliada clave.