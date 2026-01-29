No tires las remeras viejas en casa, tenés un tesoro: este es el mejor truco para ahorrar

Cortadas en paños medianos o pequeños, las remeras viejas funcionan de manera excelente para limpiar vidrios, espejos, muebles, electrodomésticos, pantallas y superficies delicadas. A diferencia de otros trapos o del papel de cocina, no rayan, no dejan pelusa y absorben muy bien.

Este uso tiene un impacto directo en el bolsillo. Cada rollo de papel descartable que no se compra es un ahorro que se acumula mes a mes. Lo mismo ocurre con los paños industriales, que suelen ser caros y se desgastan rápido.

Las remeras claras, especialmente blancas o de tonos suaves, resultaron ser las más recomendadas para esta tarea. Permiten ver mejor la suciedad y evitan que destiñan sobre superficies sensibles. Además, se lavan fácilmente en el lavarropas y vuelven a quedar listas para usar.

El procedimiento es simple. Basta con cortar la remera en rectángulos o cuadrados, adaptando el tamaño según la necesidad. No hace falta coser ni realizar ningún tratamiento especial. Un solo corte puede generar varios trapos reutilizables, duraderos y efectivos.

Este pequeño cambio en la rutina de limpieza permitió que muchas casas redujeran el consumo de productos descartables sin resignar resultados.

Remeras 3

Bolsas reutilizables sin coser y listas en minutos

Otro de los grandes gastos invisibles del día a día está en las bolsas. Aunque parezcan económicas, las bolsas reutilizables, las descartables del supermercado y las de ferias y verdulerías representan un gasto constante.

Con una remera vieja, ese problema puede resolverse en pocos minutos y sin conocimientos de costura. El método es sencillo y se volvió popular justamente por su practicidad.

El primer paso consiste en cortar el cuello de la remera para formar la abertura principal de la bolsa. Luego, se atan o cosen las mangas para cerrarlas, o directamente se cortan y se sellan con nudos. El resultado es una bolsa resistente, liviana y lavable.

Estas bolsas sirven para hacer compras, transportar frutas y verduras, guardar ropa fuera de temporada, almacenar juguetes, frazadas o incluso calzado. El tejido elástico del algodón soporta peso y se adapta al contenido, algo que no ocurre con muchas bolsas compradas.

El ahorro directo aparece al dejar de comprar bolsas nuevas y al reducir el uso de bolsas descartables, que muchas veces se rompen al primer uso. Además, estas bolsas caseras se lavan y reutilizan cientos de veces sin perder funcionalidad.

En hogares con niños o con espacios reducidos, este truco se volvió especialmente útil para mantener el orden sin invertir en organizadores.

Remeras 4

Fundas y protectores caseros para objetos cotidianos

Las fundas y protectores textiles suelen tener precios elevados, incluso en su versión más básica. Sin embargo, muchas de esas funciones pueden resolverse con remeras viejas que ya están en casa.

El algodón suave y elastizado es ideal para crear fundas improvisadas pero funcionales. Se utilizaron con éxito para almohadones, cojines del sillón, zapatillas guardadas, pequeños electrodomésticos y objetos que necesitan protección contra el polvo.

En el caso de los almohadones o cojines, una remera grande puede colocarse directamente como funda, ajustándola con un nudo o un simple doblez. Para zapatillas o electrodomésticos chicos, alcanza con envolver el objeto y asegurar el extremo.

Este tipo de protección evita que se ensucien, se rayen o acumulen polvo, prolongando su vida útil. El ahorro no solo está en no comprar fundas nuevas, sino en evitar el deterioro de objetos que después deben reemplazarse.

Las remeras más suaves y elastizadas son las que mejor resultado dieron, ya que se adaptan a distintas formas sin necesidad de cortes precisos.