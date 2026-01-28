No tires las monedas de 2 pesos en casa, tenés un tesoro: por qué su valor despierta tanto interés

El cobre y el níquel, presentes en porcentajes elevados, son materiales ampliamente utilizados en múltiples sectores productivos. Se emplean en la fabricación de cables, componentes eléctricos, maquinaria, instrumentos y nuevas aleaciones. Su demanda se mantiene constante y, en algunos períodos, creció de forma sostenida.

La composición que explica su valor oculto

El propio Banco Central detalló las características técnicas de la moneda cuando estaba en circulación. Estos datos permiten entender por qué no se trata de un simple pedazo de metal sin destino:

Valor facial: $2

$2 Peso: 7,20 gramos

7,20 gramos Diámetro: 24,50 mm, con un núcleo central de 17 mm

24,50 mm, con un núcleo central de 17 mm Espesor: 2,2 mm

2,2 mm Metales: Anillo dorado: 92% cobre, 6% aluminio, 2% níquel Núcleo plateado: 75% cobre, 25% níquel

Canto: alternado entre ranurado y liso

Estos porcentajes explican por qué cada moneda funciona como una pequeña reserva de materiales reutilizables. En grandes volúmenes, pueden convertirse en materia prima para nuevos procesos industriales.

De dinero a objeto con múltiples usos

Una vez fuera del sistema monetario, las monedas de $2 encontraron nuevos caminos. El reciclaje creativo abrió la puerta a múltiples posibilidades. Con pocos elementos y algo de paciencia, pueden transformarse en objetos útiles o decorativos.

El primer paso siempre es el mismo. Se recomienda realizar una limpieza básica con agua tibia y jabón neutro. Es importante evitar productos abrasivos que puedan dañar la superficie o alterar el color de los metales. Luego de secarlas por completo, ya están listas para un nuevo destino.

Ideas prácticas para reutilizarlas

Existen varias formas sencillas de darles una segunda vida. Algunas de las más comunes son:

Llavero: con una herramienta de precisión se puede perforar uno de los bordes y colocar un aro metálico.

con una herramienta de precisión se puede perforar uno de los bordes y colocar un aro metálico. Colgante: agregando un soporte adhesivo en la parte trasera, se convierte en un accesorio para cadenas o pulseras.

agregando un soporte adhesivo en la parte trasera, se convierte en un accesorio para cadenas o pulseras. Decoración: enmarcadas junto a otras monedas fuera de circulación, forman cuadros temáticos con valor histórico.

enmarcadas junto a otras monedas fuera de circulación, forman cuadros temáticos con valor histórico. Adorno artesanal: pegadas alrededor de un frasco o recipiente de vidrio, aportan un estilo original y personalizado.

Para conservar el brillo y proteger la superficie, muchos recomiendan aplicar una fina capa de barniz transparente o esmalte incoloro. Este paso ayuda a evitar la oxidación y prolonga su aspecto original.

El valor histórico de las moneddas que no se pierde

Además de su utilidad material, las monedas de $2 conservan un fuerte valor simbólico. Representan una etapa concreta de la economía argentina, marcada por cambios, transiciones y decisiones que impactaron en la vida cotidiana.

Cada moneda es un testimonio físico de ese período. Para coleccionistas y aficionados a la numismática, estas piezas funcionan como documentos tangibles. No se trata solo de cuánto valen por su metal, sino de lo que cuentan sobre el país y su historia reciente.