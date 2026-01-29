Bono de $50.000 de ANSES: quiénes lo cobran junto con la AUH en febrero

En febrero, este importe se mantiene sin cambios, ya que la Tarjeta Alimentar no forma parte del esquema de movilidad automática que ajusta las asignaciones por inflación. Por ese motivo, aunque la AUH aumenta, el refuerzo alimentario conserva los valores vigentes desde enero.

Los montos oficiales de la Tarjeta Alimentar en febrero son:

Familias con un hijo: $52.250

Familias con dos hijos: $81.936

Familias con tres hijos o más: $108.062

AUH con aumento: por qué la Tarjeta Alimentar no se actualiza

cambia-el-calendario-de-anses-confirmaron-quienes-cobran-el-aguinaldo-en-diciembre-2025-6PHWZQKSGBFKXJFI5GESYILIJE (1) ANSES fija calendario de pagos de AUH diciembre con montos actualizados

La AUH se ajusta todos los meses en función del IPC, lo que garantiza una actualización automática del haber. En febrero, el aumento confirmado es del 2,8%, aplicado de forma directa en la liquidación.

La Tarjeta Alimentar, en cambio, queda fuera de la fórmula de movilidad. Sus incrementos dependen de decisiones del Poder Ejecutivo y del Ministerio de Capital Humano, lo que permite que el monto permanezca congelado durante varios meses.

Esta diferencia explica por qué el haber de AUH sube en febrero, mientras que el refuerzo alimentario continúa pagando los mismos valores, incluido el monto cercano a los $50.000 para familias con un hijo.

Cómo se cobra la Tarjeta Alimentar y qué permite comprar

La Tarjeta Alimentar no se entrega en formato físico. El dinero se deposita directamente en la cuenta bancaria del titular, junto con la AUH u otra prestación compatible, y se utiliza a través de la tarjeta de débito.

El beneficio permite:

Comprar alimentos y bebidas no alcohólicas

Pagar en comercios habilitados

No permite:

Extraer efectivo

Comprar productos no alimentarios

La acreditación es automática y no requiere realizar ningún trámite adicional.

Quiénes reciben la Tarjeta Alimentar de ANSES

El programa está destinado a los siguientes grupos:

Titulares de AUH con hijos de hasta 17 años inclusive

Personas embarazadas a partir de los tres meses que cobran la Asignación por Embarazo (AUE)

Titulares de AUH con hijos con discapacidad, sin límite de edad

La incorporación es automática, siempre que los datos personales y del grupo familiar estén correctamente actualizados en los registros de ANSES. La información puede verificarse desde Mi ANSES, ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social.