Previsional
Bono
ANSES
ATENCIÓN BENEFICIARIOS

Bono de $50.000 de ANSES: quiénes lo cobran junto con la AUH en febrero

ANSES confirmó pagos automáticos en febrero para titulares de AUH, pero no todos los montos se ajustan por inflación. Qué pasa con el llamado bono de $50.000, por qué no aumenta y cómo verificar si corresponde cobrarlo este mes.

AUH: ANSES confirmó qué pagos se combinan para llegar a $600.000

ANSES y AUH concentran la atención en febrero por la combinación de un nuevo aumento mensual y la continuidad de un monto que muchos identifican como un bono de $50.000. Aunque el haber principal se actualiza por inflación, no todos los beneficios siguen el mismo camino.

ANSES activó un bono clave para estudiantes: el pago que llega justo antes de las clases
ANSES activó un bono clave para estudiantes: el pago que llega justo antes de las clases

En paralelo al incremento del 2,8% para la Asignación Universal por Hijo, confirmado según el Índice de Precios al Consumidor del INDEC, se mantiene sin cambios un refuerzo clave que se paga junto con la prestación principal y se acredita de manera automática.

La diferencia en los mecanismos de actualización explica por qué algunos montos suben y otros permanecen congelados. En ese contexto, el llamado “bono” genera consultas recurrentes entre los beneficiarios de AUH.

Qué es el bono de $50.000 que paga ANSES en febrero

El denominado bono de $50.000 no es un refuerzo extraordinario nuevo ni un pago adicional anunciado recientemente. Se trata del monto mensual de la Tarjeta Alimentar que cobran las familias con un hijo.

En febrero, este importe se mantiene sin cambios, ya que la Tarjeta Alimentar no forma parte del esquema de movilidad automática que ajusta las asignaciones por inflación. Por ese motivo, aunque la AUH aumenta, el refuerzo alimentario conserva los valores vigentes desde enero.

Los montos oficiales de la Tarjeta Alimentar en febrero son:

  • Familias con un hijo: $52.250

  • Familias con dos hijos: $81.936

  • Familias con tres hijos o más: $108.062

AUH con aumento: por qué la Tarjeta Alimentar no se actualiza

cambia-el-calendario-de-anses-confirmaron-quienes-cobran-el-aguinaldo-en-diciembre-2025-6PHWZQKSGBFKXJFI5GESYILIJE (1)
ANSES fija calendario de pagos de AUH diciembre con montos actualizados

La AUH se ajusta todos los meses en función del IPC, lo que garantiza una actualización automática del haber. En febrero, el aumento confirmado es del 2,8%, aplicado de forma directa en la liquidación.

La Tarjeta Alimentar, en cambio, queda fuera de la fórmula de movilidad. Sus incrementos dependen de decisiones del Poder Ejecutivo y del Ministerio de Capital Humano, lo que permite que el monto permanezca congelado durante varios meses.

Esta diferencia explica por qué el haber de AUH sube en febrero, mientras que el refuerzo alimentario continúa pagando los mismos valores, incluido el monto cercano a los $50.000 para familias con un hijo.

Cómo se cobra la Tarjeta Alimentar y qué permite comprar

La Tarjeta Alimentar no se entrega en formato físico. El dinero se deposita directamente en la cuenta bancaria del titular, junto con la AUH u otra prestación compatible, y se utiliza a través de la tarjeta de débito.

El beneficio permite:

  • Comprar alimentos y bebidas no alcohólicas

  • Pagar en comercios habilitados

No permite:

  • Extraer efectivo

  • Comprar productos no alimentarios

La acreditación es automática y no requiere realizar ningún trámite adicional.

Quiénes reciben la Tarjeta Alimentar de ANSES

El programa está destinado a los siguientes grupos:

  • Titulares de AUH con hijos de hasta 17 años inclusive

  • Personas embarazadas a partir de los tres meses que cobran la Asignación por Embarazo (AUE)

  • Titulares de AUH con hijos con discapacidad, sin límite de edad

La incorporación es automática, siempre que los datos personales y del grupo familiar estén correctamente actualizados en los registros de ANSES. La información puede verificarse desde Mi ANSES, ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

