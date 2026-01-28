Netflix estrena la nueva temporada de la serie española más vista y tiene 8 capítulos

Netflix estrena la nueva temporada de la serie española más vista en todo el mundo. (Foto: Gentileza Netflix)
Netflix presenta el primer avance y nuevas imágenes de Berlín y la dama del armiño. La nueva entrega de la serie creada por Álex Pina y Esther Martínez Lobato que continúa el universo de La casa de papel y Berlín, y cuya trama estará centrada en un golpe maestro en Sevilla, se estrena el próximo 15 de mayo.
Pedro Alonso (Berlín, La casa de papel), Michelle Jenner (Berlín, Isabel), Tristán Ulloa (Berlín, El caso Asunta), Begoña Vargas, (Berlín, Bienvenidos a Edén), Julio Peña Fernández (Berlín, El cautivo) y Joel Sánchez (Berlín, La favorita 1922) retoman sus papeles en esta nueva entrega, a la que se suman Inma Cuesta (El desorden que dejas) en el papel de Candela, nueva incorporación a la banda que le robará el corazón a Berlín, José Luis García-Pérez (Honor) y Marta Nieto (Madre) como el Duque y la Duquesa de Málaga.
Los ocho episodios de la serie, creada por Álex Pina (La casa de papel, Sky Rojo) y Esther Martínez Lobato (La casa de papel, Sky Rojo) están escritos por ellos mismos junto a David Barrocal, Lorena G. Maldonado, Itziar Sanjuán, Humberto Ortega y Luis Garrido Julve y estarán dirigidos por Albert Pintó (Berlín, Nowhere, La casa de papel), David Barrocal (Sky Rojo, El refugio atómico) y José Manuel Cravioto (El refugio atómico, Diablero). La serie se ha rodado en localizaciones entre Sevilla, Madrid, San Sebastián, Peñíscola y otras localidades españolas.
De qué trata Berlín y la dama del armiño
Berlín y Damián reúnen a su banda, esta vez en Sevilla, para ejecutar un nuevo golpe maestro: fingir que van a robar la dama del armiño. ¿Fingir? ¿Y eso por qué? Porque en realidad, sus verdaderos objetivos son el Duque de Málaga y su esposa, un matrimonio que cree poder chantajear a Berlín. Lo que ellos no imaginan es que ese desafío despertará el lado más oscuro y rencoroso de Berlín, así como su sed de venganza.
La gran noticia es que Pedro Alonso regresa para encarnar a Berlín que, según adelantó la prensa española, mostrará una faceta mucho más oscura, marcada por el resentimiento y la venganza. La serie utiliza este nuevo golpe como una excusa narrativa para explorar otra capa psicológica del personaje, esa que queda siempre al borde entre la genialidad y el delirio.
Cuándo se estrena Berlín y la dama del armiño en Netflix
Netflix confirmó que este nuevo spin-off español se estrenará el 15 de mayo de 2026, instalándose como uno de los grandes estrenos del catálogo internacional. Los productores, fieles a la tradición del personaje, jugaron con la idea del robo perfecto, aunque esta vez introdujeron un elemento que reconfigura por completo las expectativas: el protagonista ejecutará un plan que, desde el primer minuto, se presenta como algo más que un simple robo artístico.
Detrás de este proyecto se encuentra Vancouver Media, una productora de series de ficción fundada a finales de 2016 por Álex Pina con el objetivo de crear propuestas claramente diferenciadoras. Desde su puesta en marcha, ha desarrollado La casa de papel, El embarcadero, White Lines, Sky Rojo, BERLÍN y más recientemente El refugio atómico.
La nueva entrega de la serie española se traslada a Sevilla
La imponente ciudad de Sevilla se convirtió en uno de los grandes protagonistas del adelanto. La producción aprovechó sus calles históricas, su arquitectura y la atmósfera vibrante para situar el golpe en un entorno lleno de simbolismo cultural.
Los realizadores ya habían comentado que esta localización permitiría mostrar a Berlín en un entorno estético incomparable, y el tráiler confirmó esa intención con planos que exhibieron desde rincones ocultos hasta vistas panorámicas de la ciudad.
Las secuencias en exteriores demostraron que el equipo de rodaje buscó integrar la historia con la ciudad, convirtiendo a Sevilla en un elemento narrativo más, casi como un personaje adicional. Esta apuesta visual replicó la línea que ya adoptó La casa de papel, que siempre utilizó los escenarios como impulsores dramáticos.
Avance oficial de Berlín y la dama del armiño en Netflix