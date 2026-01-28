Netflix estrena la nueva temporada de la serie española más vista y tiene 8 capítulos

La gran noticia es que Pedro Alonso regresa para encarnar a Berlín que, según adelantó la prensa española, mostrará una faceta mucho más oscura, marcada por el resentimiento y la venganza. La serie utiliza este nuevo golpe como una excusa narrativa para explorar otra capa psicológica del personaje, esa que queda siempre al borde entre la genialidad y el delirio.

Berlín y la dama del armiño Netflix 3 Foto: Gentileza Netflix.

Cuándo se estrena Berlín y la dama del armiño en Netflix

Netflix confirmó que este nuevo spin-off español se estrenará el 15 de mayo de 2026, instalándose como uno de los grandes estrenos del catálogo internacional. Los productores, fieles a la tradición del personaje, jugaron con la idea del robo perfecto, aunque esta vez introdujeron un elemento que reconfigura por completo las expectativas: el protagonista ejecutará un plan que, desde el primer minuto, se presenta como algo más que un simple robo artístico.

Detrás de este proyecto se encuentra Vancouver Media, una productora de series de ficción fundada a finales de 2016 por Álex Pina con el objetivo de crear propuestas claramente diferenciadoras. Desde su puesta en marcha, ha desarrollado La casa de papel, El embarcadero, White Lines, Sky Rojo, BERLÍN y más recientemente El refugio atómico.

Berlín y la dama del armiño Netflix 4 Foto: Gentileza Netflix.

La nueva entrega de la serie española se traslada a Sevilla

La imponente ciudad de Sevilla se convirtió en uno de los grandes protagonistas del adelanto. La producción aprovechó sus calles históricas, su arquitectura y la atmósfera vibrante para situar el golpe en un entorno lleno de simbolismo cultural.

Los realizadores ya habían comentado que esta localización permitiría mostrar a Berlín en un entorno estético incomparable, y el tráiler confirmó esa intención con planos que exhibieron desde rincones ocultos hasta vistas panorámicas de la ciudad.

Berlín y la dama del armiño Netflix 5 Foto: Gentileza Netflix.

Las secuencias en exteriores demostraron que el equipo de rodaje buscó integrar la historia con la ciudad, convirtiendo a Sevilla en un elemento narrativo más, casi como un personaje adicional. Esta apuesta visual replicó la línea que ya adoptó La casa de papel, que siempre utilizó los escenarios como impulsores dramáticos.

Avance oficial de Berlín y la dama del armiño en Netflix