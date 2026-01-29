Afirman que María Susini habría impedido que Facundo Arana vea a sus hijos: los escandalosos detalles

Y continuó: "Cuando la llevan a la clínica porque tampoco aparecía Facundo, se enteran en la clínica de que Facundo no podía entrar. Esta persona con la que hablé me confirma que Facundo no pudo entrar a la clínica", señaló. Y subrayó: "Por pedido de María Susini".

Nancy Duré también intervino y aclaró: "Salvo que haya una cautelar o una medida judicial, el padre tiene derecho a entrar igual".

Por último, Iglesias cerró la noticia con una verificación: "Hablé con autoridades para ver si había alguna cosa judicial entre ellos. En Mar del Plata no hay nada. En CABA tampoco. Estaba viendo en Tigre, si había si había algo, no tengo nada de eso".

Cuál es la picante teoría de Edith Hermida sobre la ruptura de Facundo Arana y María Susini

La separación de Facundo Arana y María Susini sorprendió al ambiente artístico. Tras casi veinte años de relación y tres hijos en común, la pareja decidió cerrar una etapa y tomar caminos distintos.

Mientras circulaban distintas versiones sobre los motivos, apareció una interpretación diferente que buscó dar claridad sin recurrir a terceros. Fue Edith Hermida quien, desde Bendita (El Nueve), compartió su mirada con un planteo simple y realista.

“Para mí esto pasó por un problema que tiene mucha gente", comentó la conductora, y detalló: "Cuando vos estás mucho tiempo en tu casa ¡Jodés! Las parejas funcionan cuando uno no está mucho en el hogar, o si no, si sos millonario y tenés una casa gigante que ni siquiera te cruzás con tu marido ¡Eso dura miles de años!”.

Hermida siguió con su explicación, enfocándose en la rutina diaria del actor: “Ahora que no se hace tanta ficción en Argentina, él está mucho tiempo en esa casa ¡A la mañana, Facundo tomando mate; a la tarde, Facundo tocando el saxo y a la noche jugando con los perros! ¡Basta, Facundo, me pudriste! Debe haber dicho María Susini ¡Y se separaron!”.