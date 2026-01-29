En vivo Radio La Red
El dramático video de Santi Maratea en su peor momento: su brutal descargo frente a cámara

Se destapó un video de Santi Maratea en un mal momento, donde se lo ve como nunca antes descargándose luego de ser blanco de duras críticas.

En las últimas horas, Santi Maratea volvió a quedar en el centro de la escena mediática tras publicar un video en sus redes sociales en el que se mostró visiblemente afectado y decidió dar explicaciones frente a las acusaciones que comenzaron a circular en su contra. El influencer atravesó semanas de fuerte exposición luego de lanzar su propia línea de trajes de baño, un proyecto personal que no logró el impacto comercial que él mismo había imaginado.

Según había contado meses atrás, la propuesta buscaba diferenciarse de la moda actual: se trataba de mallas con un diseño particular, más largas, que llegaban por debajo de la rodilla. Sin embargo, el producto no tuvo la recepción esperada y las ventas fueron muy bajas. A partir de ese escenario, comenzaron a surgir reclamos en redes sociales de personas que aseguraban no haber recibido su compra, lo que derivó en duras acusaciones.

Frente a ese contexto, Maratea decidió grabar un descargo en video para aclarar la situación y dar su versión de los hechos. Allí explicó que solo se vendieron 25 shorts y que la demora en las entregas estuvo vinculada a un problema externo. “A las tres semanas me llegaron tres mensajes de personas distintas diciéndome ‘nunca me llegó el traje de baño’. Yo le pasé estos mensajes al dueño de la fábrica, y me dijo ‘ya me encargo’. Y seguro que por una banda de problemas, no se pudo encargar. De esas tres personas, hay una que yo me quedé el contacto, a quien le hablé y le dije ‘escuchá, yo te devuelvo la plata de mi bolsillo para resolver este problema’”, señaló el influencer, quien además se desempeña como futbolista del ascenso.

En el mismo video, explicó que la fábrica encargada de la confección había sufrido un robo, lo que complicó aún más la situación y generó una cadena de demoras que escaparon a su control. Visiblemente frustrado, Maratea remarcó que su intención siempre fue cumplir con quienes confiaron en él.

“Quiero resolverlo. Esas personas compraron, seguramente, porque confiaban en mí y estaba mi nombre atrás. Así que me hago yo responsable, no hay ningún problema. De las otras dos personas no puedo recuperar sus mensajes en Instagram, así que si me podrían escribir, me harían un gran favor, porque yo le escribo al dueño de la fábrica y tampoco me está contestando a mí hace dos días”, expresó, con un tono de decepción evidente.

Más adelante, el influencer fue todavía más claro sobre su objetivo principal. “Mi único objetivo es poder contactar a las personas que hayan comprado el traje de baño y no les haya llegado, para poder resolver. Estas personas no pueden ser más de 5, como mucho 10 personas. Pero aunque sea una, yo quiero resolver este problema porque entiendo que han confiado en mí y yo no los quiero defraudar, ni que me digan que estoy cag… a nadie”, aclaró, dejando en evidencia el impacto emocional que le generó la situación.

Finalmente, en la sección de comentarios del video, Maratea volvió a dar precisiones sobre las ventas y los envíos pendientes. “Se vendieron 25 trajes de baño nada más y hay 15 que verifiqué que fueron entregados. De los 10 restantes no sé cuántos faltaron por entregar, pero sí sé que ya hice 2 devoluciones, así que como mucho habría 8 personas que pueden no haber recibido los suyos. Que me contacten, por favor, si leen esto, no tengo forma de saber quiénes son, solo tengo los números de orden o transferencia. Gracias”.

El video, crudo y directo, se viralizó rápidamente y expuso uno de los momentos más delicados del influencer, que decidió poner la cara y asumir la responsabilidad en medio de un fuerte cuestionamiento público.

