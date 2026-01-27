No tires los potes de yogur vacíos en casa, tenés un tesoro: cómo podés aprovecharlos

Los potes, una vez limpios y secos, se adaptaron fácilmente a esta tendencia. Pintados en blanco, beige, gris o tonos tierra, lograron integrarse sin esfuerzo a livings, cocinas, dormitorios y escritorios. Algunos decoradores optaron por acabados mate para reforzar la estética contemporánea.

El proceso fue sencillo. Solo se necesitó realizar pequeños orificios en la base para permitir el drenaje del agua. Luego, se agregó tierra y plantas de interior de bajo mantenimiento. Las más recomendadas fueron las suculentas, los potus, los helechos pequeños y las sansevierias jóvenes.

Además del ahorro económico, el impacto visual resultó clave. Las macetas hechas con potes reciclados aportaron orden, frescura y coherencia estética, sobre todo cuando se utilizaron en conjunto, formando composiciones sobre estanterías o repisas.

Organizadores funcionales que ordenaron sin perder estilo

Otra de las ideas que se impuso con fuerza fue el uso de los potes de yogur como organizadores modernos. Esta alternativa encontró un lugar tanto en escritorios como en baños y cocinas, espacios donde el orden se volvió una prioridad.

En escritorios hogareños, los potes reciclados se utilizaron para guardar lápices, marcadores, tijeras, pinceles y pequeños accesorios tecnológicos. En el baño, se transformaron en recipientes para brochas de maquillaje, cepillos, algodones o productos de uso diario.

El secreto estuvo en la personalización. Para lograr un acabado moderno, muchos optaron por forrarlos con tela, papel vinílico, cuerina o incluso papel kraft. Otros eligieron pintarlos con esmaltes al agua en tonos neutros o pasteles, siguiendo la paleta de colores del ambiente.

Diseñadores de interiores señalaron que estos organizadores aportaron funcionalidad sin romper la armonía visual del espacio. Al contrario, ayudaron a reducir el desorden y a unificar la estética, algo especialmente valorado en ambientes pequeños.

Portavelas y luces decorativas que cambiaron la atmósfera

La tercera idea sorprendió por su impacto visual. Los potes de yogur comenzaron a utilizarse como portavelas y pequeños objetos lumínicos capaces de transformar la atmósfera de un ambiente.

El procedimiento fue simple pero efectivo. Se recortaron diseños geométricos o se realizaron perforaciones en la superficie del pote, permitiendo que la luz se filtre de forma suave. Al colocar una vela o una luz LED en su interior, se generó un efecto cálido y envolvente.

Estos portavelas reciclados se usaron especialmente en balcones, patios, terrazas y estanterías interiores. En espacios exteriores, aportaron una iluminación tenue ideal para reuniones nocturnas. En interiores, sumaron un detalle decorativo que realzó rincones específicos sin recargar el ambiente.

Expertos en ambientación coincidieron en que la luz es uno de los elementos más importantes del diseño, y destacaron que estas soluciones recicladas lograron resultados comparables a luminarias decorativas de alto costo.

Si tenés potes de yogur vacíos, tenés un tesoro

Lo que antes se descartaba sin pensar hoy se observa con otros ojos. Los potes de yogur dejaron de ser un residuo para convertirse en una oportunidad. Una oportunidad de decorar, de ordenar, de iluminar y, sobre todo, de consumir de manera más responsable.

Diseñadores, ambientalistas y usuarios coincidieron en que estas prácticas llegaron para quedarse. No solo por su bajo costo, sino porque representaron una nueva forma de entender el diseño del hogar, donde la funcionalidad, la estética y la conciencia ambiental convivieron en equilibrio.