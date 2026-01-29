ANSES activó un bono clave para estudiantes: el pago que llega justo antes de las clases

El beneficio alcanza a niñas, niños y adolescentes desde los 45 días de vida hasta los 18 años, siempre que asistan a:

Jardín maternal o de infantes

Nivel inicial

Escuela primaria

Escuela secundaria

Para que el pago se efectivice en tiempo y forma, es indispensable que el certificado de alumno regular haya sido presentado antes del 31 de diciembre a través de la plataforma Mi ANSES.

Este aporte está dirigido tanto a quienes cobran Asignación Familiar por Hijo (SUAF) como a los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y AUH por discapacidad, lo que amplía el alcance del beneficio a millones de hogares.

Cuándo se cobra la Ayuda Escolar Anual

Habitualmente, ANSES acredita la Ayuda Escolar entre febrero y marzo, coincidiendo con el comienzo del ciclo lectivo. En caso de que la documentación escolar se cargue con posterioridad a esa fecha, el beneficio no se pierde, aunque el pago se realiza una vez que el trámite es validado.

La lógica es simple: certificado presentado, pago en proceso.

Por ese motivo, desde el organismo recomiendan verificar con anticipación que la información escolar esté correctamente cargada para evitar demoras en la acreditación.

Requisitos para cobrar la Ayuda Escolar Anual de ANSES

Para acceder al beneficio, es necesario cumplir con las siguientes condiciones:

Edad : desde 45 días hasta los 18 años y 1 mes.

Escolaridad: asistir a un establecimiento educativo incorporado a la enseñanza oficial.

En el caso de hijos con discapacidad:

No hay límite de edad.

Deben asistir a una institución oficial (pública o privada), de educación especial, contar con apoyo de maestros particulares, concurrir a talleres protegidos o de formación laboral, o recibir tratamientos de rehabilitación.

Además, el certificado escolar debe presentarse todos los años, ya que no se renueva de manera automática.