Ricardo Darín arrasa en Netflix con la película argentina elegida como la mejor de la historia

Dos empleados del Poder Judicial quedaron profundamente involucrados en la investigación. Benjamín Espósito, interpretado por Ricardo Darín, y su colega Pablo Sandoval, encarnado por Guillermo Francella, siguieron las pistas hasta dar con el responsable. El trabajo minucioso y obsesivo permitió identificar al culpable y llevarlo ante la Justicia.

Sin embargo, la resolución judicial no trajo alivio. El sistema, atravesado por intereses políticos y corrupción, dejó en libertad al asesino. Esa decisión institucional se convirtió en una herida abierta que condicionó la vida de los protagonistas durante décadas.

Soledad Villamil interpretó a Irene Menéndez Hastings, una mujer inteligente y firme que debió abrirse camino en un ámbito dominado por hombres. Su vínculo con Espósito aportó una dimensión romántica contenida, marcada por silencios y oportunidades perdidas.

Por qué es la mejor película argentina de la historia

El paso del tiempo no debilitó a El secreto de sus ojos. Por el contrario, reforzó su lugar como una de las grandes películas del cine mundial. La combinación de una historia potente, un contexto histórico reconocible y personajes complejos explicó su vigencia. Netflix permitió que la película volviera a circular con fuerza en un momento en el que las plataformas redefinieron la forma de consumir cine.

La famosa escena del estadio, resuelta en un plano secuencia impecable, se convirtió en objeto de estudio en escuelas de cine. Pero más allá del virtuosismo técnico, lo que permaneció fue la pregunta ética que atraviesa toda la película: qué significa realmente hacer justicia. Esa pregunta, lejos de agotarse, siguió interpelando a quienes se acercaron por primera vez y a quienes volvieron a verla años después.

El regreso de "El secreto de sus ojos" a Netflix

El reestreno de El secreto de sus ojos en Netflix abrió la puerta a un redescubrimiento global. Usuarios de distintos países encontraron en la plataforma una película que no necesitó contexto previo para impactar.

La historia funcionó tanto como thriller como drama humano. La tensión se sostuvo hasta el final, mientras las capas emocionales se desplegaron de manera progresiva.

Netflix apostó nuevamente por un título que ya había demostrado su valor, y el público respondió con interés renovado. Las búsquedas, las recomendaciones y los debates en redes sociales confirmaron que la película seguía generando conversación.

Mirá el tráiler de "El secreto de sus ojos"