OFICIAL: el cambio definitivo que marca una nueva fecha para el Día del Niño

reyes magos - juguetes - jugueterias - regalos - FOTO BEBES Y MAS.jpg El Día del Niño vuelve a su fecha original. (Foto: archivo)

Entre las acciones previstas se destacan los acuerdos con tarjetas, billeteras digitales y tiendas online para facilitar compras anticipadas, evitar cuellos de botella logísticos y apuntalar el consumo sin depender tanto del financiamiento a último momento.

Las ventas de juguetes vienen cayendo en volumen desde hace más de dos años. En mayo de este año, el sector registró una caída interanual del 15%. En el Día del Niño 2024, a pesar del buen clima y de las promociones, las ventas se retrajeron un 16%.

Para los fabricantes y comerciantes, se trata de una fecha clave: representa hasta el 60% de la facturación anual. Por eso, todas las expectativas están puestas en revertir la tendencia negativa en esta nueva edición.

Un respiro: la Feria del Juguete y la demanda mayorista

Un dato alentador fue la última Feria del Juguete, realizada en mayo en La Rural, que mostró un aumento del 12% en la cantidad de visitantes respecto al año anterior. Varios espacios de exposición quedaron chicos y hubo lista de espera para participar. “Hay mucho interés por promocionar, por mostrar productos nuevos”, destacaron desde la entidad.

Este movimiento impulsó cierto optimismo en el canal mayorista, que percibe una demanda latente. “El mostrador minorista sigue quieto, pero los distribuidores mayoristas están más activos. Si eso se traduce en pedidos, podríamos ver un repunte en el tercer trimestre”, explicaron.

Pese a la inflación, los precios de los juguetes no registraron aumentos en relación con el año pasado. La razón es clara: “No hay margen para subir. Si subís, no vendés”, reconocieron.

En paralelo, preocupa el crecimiento de las importaciones a bajo costo. Hoy, un 30% de los juguetes que ingresan lo hacen a valores inferiores a 3 dólares por kilo, lo que podría configurar una competencia desleal. Desde el sector advierten que, más que la cantidad, lo importante es que los productos cumplan con los certificados de seguridad obligatorios.

Campaña para reconectar con el juego

En sintonía con el cambio de fecha y el esfuerzo comercial, la CAIJ relanzó la campaña “Volver a jugar”, una iniciativa que busca revalorizar el juego como herramienta de desarrollo en la infancia.

“El juego no es solo diversión: también enseña, contiene, ayuda a construir autoestima y crea recuerdos afectivos”, señalaron. El foco está en recuperar el vínculo entre adultos y niños a través del juego, frente al avance de las pantallas y la tecnología.

En ese sentido, la Cámara alertó sobre el uso excesivo de dispositivos móviles en edades tempranas. “Las pantallas pueden afectar el desarrollo cerebral, generar problemas visuales, de lenguaje, sueño, atención y hasta obesidad infantil”, afirmaron.

Una fecha, una oportunidad

El regreso al segundo domingo de agosto como fecha oficial del Día del Niño forma parte de un esfuerzo integral para ordenar el calendario comercial, recuperar terreno frente a la crisis y facilitar el acceso de las familias al juguete. Como resumieron desde la entidad: “Al tercer domingo la gente llega sin un mango”. Este año, el objetivo es claro: volver a poner el juego en el centro y transformar el festejo en una oportunidad para el repunte.

"Con la magia de los juguetes, los chicos y chicas pueden eliminar de sus escenarios imaginarios, por ejemplo, cosas que los asustan y actuar de manera segura. Por ejemplo, los muñecos y figuras de acción les permiten crear mundos imaginarios, personajes y tramas que coinciden con su estado emocional, ayudándoles a aprender a expresar y regular sus sentimientos", profundizaron desde el sector.

"Con los juguetes, los niños y niñas aprenden a lidiar con diferentes sentimientos como el miedo, la frustración, el enojo y descubren la empatía y la compresión. Además, ayudan a construir confianza, alcanzando una sensación satisfactoria de haber logrado objetivos que se fijaron en el juego", finalizaron en el comunicado.