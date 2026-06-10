A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
Polémica

Quisieron envenenar a Sol Abraham en Gran Hermano y piden expulsion urgente: "Se re pudrió"

Estalló un verdadero escándalo en Gran Hermano luego de que Sol Abraham denunciara una situación tan inesperada como preocupante durante una de las actividades cotidianas de la casa.

10 jun 2026, 20:03
Banner seguínos en google Primicias Ya
Quisieron envenenar a Sol Abraham en Gran Hermano y piden expulsion urgente: Se re pudrió
Quisieron envenenar a Sol Abraham en Gran Hermano y piden expulsion urgente: Se re pudrió

Quisieron envenenar a Sol Abraham en Gran Hermano y piden expulsion urgente: "Se re pudrió"

Quisieron envenenar a Sol Abraham en Gran Hermano y piden expulsion urgente: Se re pudrió

Quisieron envenenar a Sol Abraham en Gran Hermano y piden expulsion urgente: "Se re pudrió"

Escándalo total en Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) : una grave acusación sacudió la convivencia y tuvo a Sol como protagonista. En las últimas horas, trascendió una fuerte versión que apunta a un supuesto intento de perjudicar a la participante.

Todo ocurrió durante una de las habituales actividades de la tarde, cuando la participante se había preparado un café para tomar mientras compartía el momento con sus compañeros, pero algo llamó rápidamente su atención: la bebida tenía un sabor extraño. Tras revisarla y tratar de entender qué había pasado, denunció que alguien le había colocado detergente en el vaso, una situación que la indignó por completo y generó un inmediato revuelo dentro de la casa.

Leé también

Luz Tito confirmó su separación y crecen los rumores de romance con Tato Algorta: "Definitivo"

Luz Tito confirmó su separación y crecen los rumores de romance con Tato Algorta: Definitivo

Visiblemente molesta, la participante comenzó a recorrer los distintos grupos en busca de explicaciones y preguntó si alguno de sus compañeros estaba dispuesto a reconocer lo sucedido. En medio de una charla con Manuel y Nigro, incluso deslizó sospechas sobre algunos jugadores que, según ella, habían estado merodeando cerca de la bebida instantes antes del episodio, lo que alimentó aún más la tensión y las especulaciones entre los participantes.

Dijo Ema que era CIF porque a Campanita también le pusieron y tuvo que tirarlo ”, comentó una usuaria en X, mientras que otros fanáticos señalaron a distintos participantes como posibles responsables del hecho.

Las sospechas crecieron aún más cuando, durante un ensayo para la prueba semanal, Gran Hermano convocó al confesionario a varios participantes. Primero fue llamada Cinzia y, minutos más tarde, Zunino, uno de los nombres que aparecieron entre las especulaciones.

En medio de ese clima de incertidumbre, Manuel lanzó una frase que rápidamente se volvió viral entre los fanáticos del programa: “Se re pudrió, quién fue el que le echó detergente ”.

Embed

A qué se dedica Sol Abraham, participante de Gran Hermano

Solange Abraham, más conocida como Sol Abraham, se desempeña principalmente como creadora de contenido e influencer digital. Antes de ingresar a Gran Hermano Generación Dorada (Generación Dorada), ya tenía presencia en redes sociales, donde compartía contenido vinculado a su vida cotidiana, moda, tendencias y entretenimiento.

Su exposición creció considerablemente a partir de su participación en el reality, donde se convirtió en una de las concursantes más comentadas por sus conflictos, estrategias y vínculos dentro de la casa. Desde entonces, gran parte de su actividad pública está relacionada con los medios, las redes sociales y las apariciones televisivas.

Si necesitás el dato para una nota, también puedo ayudarte a redactar una breve presentación periodística de Sol.

sol abraham 2

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Gran Hermano

Lo más visto