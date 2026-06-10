Quisieron envenenar a Sol Abraham en Gran Hermano y piden expulsion urgente: "Se re pudrió"

Las sospechas crecieron aún más cuando, durante un ensayo para la prueba semanal, Gran Hermano convocó al confesionario a varios participantes. Primero fue llamada Cinzia y, minutos más tarde, Zunino, uno de los nombres que aparecieron entre las especulaciones.

En medio de ese clima de incertidumbre, Manuel lanzó una frase que rápidamente se volvió viral entre los fanáticos del programa: “Se re pudrió, quién fue el que le echó detergente ”.

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A qué se dedica Sol Abraham, participante de Gran Hermano

Solange Abraham, más conocida como Sol Abraham, se desempeña principalmente como creadora de contenido e influencer digital. Antes de ingresar a Gran Hermano Generación Dorada (Generación Dorada), ya tenía presencia en redes sociales, donde compartía contenido vinculado a su vida cotidiana, moda, tendencias y entretenimiento.

Su exposición creció considerablemente a partir de su participación en el reality, donde se convirtió en una de las concursantes más comentadas por sus conflictos, estrategias y vínculos dentro de la casa. Desde entonces, gran parte de su actividad pública está relacionada con los medios, las redes sociales y las apariciones televisivas.

Si necesitás el dato para una nota, también puedo ayudarte a redactar una breve presentación periodística de Sol.