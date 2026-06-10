Desde España, Ricardo Darín hizo fuertes declaraciones por el crimen de Agostina Vega: "Esa chica hoy..."

Conmovido, Darín amplió su reflexión hacia un plano más general: “¿Qué pasa con la violencia en el mundo? ¿Qué pasa con la violencia con las mujeres? ¿Qué pasa con los hombres, que no reaccionamos?”.

Antes de cerrar el tema, Darín hizo un llamado a no mirar hacia otro lado frente a las señales de maltrato que pueden aparecer en los vínculos cotidianos. Según remarcó, esas alertas suelen minimizarse hasta que las consecuencias se vuelven irreparables.

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Por qué Ricardo Darín admira a Wanda Nara

Después del revuelo que generaron sus palabras en apoyo a Wanda Nara, Ricardo Darín volvió a hablar del tema y aclaró el sentido de su comentario. En diálogo con Marina Calabró para El Observador, el protagonista de Escenas de la vida conyugal profundizó sobre el motivo detrás de sus elogios hacia la empresaria y conductora.

"Vivimos en una época de controversia permanente, donde cualquier cosa genera dos bandos: los que te enaltecen y los que te destruyen", comenzó el actor, describiendo el clima de polarización que rodea hoy cualquier opinión pública.

Darín destacó lo que más lo sorprendió de Wanda: su capacidad para desenvolverse en la conducción sin haber tenido formación previa. "Se inventó a sí misma. No tenía ningún tipo de formación, y eso me llamó todavía más la atención: puesta en ese lugar, la tipa se desenvolvió con solvencia", señaló, dejando claro que su admiración tiene que ver con la autenticidad y la seguridad con la que se maneja.

Y agregó: "Empezó a distribuir juegos y lo hizo lo mejor que pudo. Más allá de que te guste o no el personaje, o de si estás de acuerdo o no, no me pareció mal. Me pareció que estaba bien".

Sobre el origen de la expresión “Team Wanda”, Darín admitió que fue una reacción espontánea: "Como soy medio exagerado, lo primero que se me ocurrió fue decir 'soy Team Wanda' para cortar la bola. Y se me vinieron encima tanto los defensores como los detractores".

Finalmente, reflexionó sobre el impacto que genera la figura de Nara: "Esto habla claramente de que la chica ha dejado una huella. A favor o en contra, tiene a mucha gente movilizada".