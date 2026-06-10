Desafío matemático: la cuenta que parece fácil, pero muchos resuelven mal

El siguiente desafío matemático pone a prueba la atención y el razonamiento lógico. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión numérica: 99 + 99 × 9 - 99.
El desafío matemático debe resolverse siguiendo la regla PEMDAS: primero paréntesis, luego exponentes, después multiplicaciones y divisiones, y por último sumas y restas.
El desafío matemático debe resolverse siguiendo la regla PEMDAS: primero paréntesis, luego exponentes, después multiplicaciones y divisiones, y por último sumas y restas.
El siguiente desafío matemático pone a prueba la atención y el razonamiento lógico. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión numérica: 99 + 99 × 9 - 99.
Para llegar al resultado correcto hay que respetar la jerarquía de operaciones establecida por la regla PEMDAS, que corresponde a Paréntesis, Exponentes, Multiplicaciones y Divisiones (de izquierda a derecha), y finalmente Sumas y Restas (también de izquierda a derecha).
El objetivo es resolver el ejercicio en menos de 15 segundos. ¡El desafío comienza ahora!
Para resolver correctamente la expresión 99 + 99 × 9 - 99 es necesario respetar la jerarquía de operaciones.
En primer lugar se realiza la multiplicación:
99 × 9 = 891
La cuenta queda:
99 + 891 - 99
Luego se resuelven las sumas y restas de izquierda a derecha:
99 + 891 = 990
990 - 99 =