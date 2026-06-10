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Desafío matemático: la cuenta que parece fácil, pero muchos resuelven mal

El desafío matemático debe resolverse siguiendo la regla PEMDAS: primero paréntesis, luego exponentes, después multiplicaciones y divisiones, y por último sumas y restas.

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El desafío matemático debe resolverse siguiendo la regla PEMDAS: primero paréntesis

El desafío matemático debe resolverse siguiendo la regla PEMDAS: primero paréntesis, luego exponentes, después multiplicaciones y divisiones, y por último sumas y restas.

El siguiente desafío matemático pone a prueba la atención y el razonamiento lógico. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión numérica: 99 + 99 × 9 - 99.

Leé también Desafío matemático: ¿cuánto es 70 ÷ 7 × 70 + 7 × 10?
El desafío matemático debe resolverse siguiendo la regla PEMDAS: primero paréntesis, luego exponentes, después multiplicaciones y divisiones, y por último sumas y restas.

Para llegar al resultado correcto hay que respetar la jerarquía de operaciones establecida por la regla PEMDAS, que corresponde a Paréntesis, Exponentes, Multiplicaciones y Divisiones (de izquierda a derecha), y finalmente Sumas y Restas (también de izquierda a derecha).

El objetivo es resolver el ejercicio en menos de 15 segundos. ¡El desafío comienza ahora!

Cómo resolver el desafío paso a paso

desafio matematico

Para resolver correctamente la expresión 99 + 99 × 9 - 99 es necesario respetar la jerarquía de operaciones.

En primer lugar se realiza la multiplicación:

99 × 9 = 891

La cuenta queda:

99 + 891 - 99

Luego se resuelven las sumas y restas de izquierda a derecha:

99 + 891 = 990

990 - 99 =

desafio-matematico

Resultado final 891

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