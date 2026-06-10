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El abogado de Soledad Andreani habló del video con Claudio Barrelier y explicó por qué estaban juntos

El letrado Angelo Giorgetti sostuvo que las imágenes con el principal acusado del crimen “no la complica” a su defendida. El video incorporado a la causa, muestran a ambos descendiendo de un Ford Ka negro.

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Tras el video con Barrelier

Tras el video con Barrelier, el abogado de Andreani explicó qué hacían en el Ford Ka juntos. (Foto: Gentileza ElDoce)

El abogado de Soledad Andreani, la tercera detenida por el femicidio de Agostina Vega, se refirió al video que se difundió en las últimas horas en el que se la ve a la mujer con Claudio Barrelier horas después del crimen. Además, el letrado Angelo Giorgetti sostuvo que su defendida “sólo trabajaba en el bar" Wachitas y que las imágenes ”no la complican”.

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se supo que compro claudio barrelier en una ferreteria despues del femicidio de agostina vega

Las imágenes, incorporadas a la causa, muestran a ambos descendiendo de un Ford Ka negro en barrio Yofre pocas horas después de la desaparición de la joven. Sin embargo, la defensa de Andreani aseguró que el registro no compromete la situación procesal de su clienta.

Angelo Giorgetti, abogado de la tercera detenida en la causa, afirmó que la mujer no tuvo participación en el asesinato y sostuvo que su vínculo con Barrelier estaba relacionado únicamente con cuestiones laborales.

En declaraciones a A24, Giorgetti rechazó las versiones que vinculan a su defendida con otras actividades investigadas de manera paralela y aseguró que el foco debe mantenerse en la acusación concreta que enfrenta.

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“Lamentablemente hay muchas cosas que están dando vueltas sobre narcotráfico, trata y barras, que terminan embarrando la cancha. Lo importante es demostrar su inocencia en la causa de encubrimiento para que pueda volver a su casa”, sostuvo.

Según explicó el letrado, Andreani está imputada por un presunto encubrimiento de Claudio Barrelier tras el crimen de Agostina Vega. “La imputan por haber encubierto a Barrelier. En eso está centrada la defensa. Todo lo demás que se menciona públicamente no es el eje de la causa”, remarcó.

El video que analiza la Justicia

Las imágenes difundidas corresponden al lunes 25 de mayo, minutos antes de las 13. En el video se observa a Andreani y Barrelier descender del Ford Ka negro frente a un comercio de barrio Yofre.

Para la defensa, la grabación tiene una explicación simple y no representa una prueba en contra de la mujer. “Ese video no la complica en absoluto. De hecho, esa información llegó a la Justicia gracias a ella misma”, afirmó Giorgetti.

Según detalló, ambos se dirigieron a una ferretería para comprar materiales destinados a una obra. “Fue a comprar materiales porque había obreros esperando para trabajar. Ella solamente necesitaba el vehículo para resolver esa situación”, explicó.

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Qué dijo la defensa sobre el auto utilizado por Barrelier

Uno de los puntos más sensibles de la investigación gira en torno al Ford Ka negro de Andreani, ya que los investigadores sospechan que pudo haber sido utilizado para trasladar el cuerpo de Agostina Vega hasta el descampado donde fue encontrado días después.

Consultado sobre si su clienta percibió algo extraño en el comportamiento de Barrelier o dentro del vehículo, el abogado fue categórico. “Ella no vio absolutamente nada raro. Lo único que hizo fue pedir que le acercaran el auto porque necesitaba buscar materiales para una obra. Se limitó a eso”, sostuvo.

La fiscalía, sin embargo, mantiene la hipótesis de que Andreani pudo haber colaborado con Barrelier después del crimen y continúa analizando pruebas, peritajes y testimonios para determinar cuál fue su participación.

Una causa que sigue bajo secreto de sumario

Mientras avanza la investigación, el expediente permanece bajo secreto de sumario. La Justicia intenta reconstruir con precisión los movimientos de cada uno de los detenidos antes y después del femicidio de Agostina Vega.

Además de Claudio Barrelier, señalado como autor material del crimen, permanecen detenidos Soledad Andreani y Osvaldo Fassetta, ambos acusados de haber participado en maniobras posteriores al asesinato.

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