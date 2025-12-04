Ola de calor: cuánta agua hay que tomar para evitar problemas en la salud

Para mantener una hidratación adecuada, se recomienda priorizar el consumo de agua pura, evitar jugos y bebidas con azúcar o alcohol, que pueden elevar la temperatura corporal, e incluir frutas y verduras ricas en agua. Además, es importante reponer electrolitos si la exposición al calor o la actividad física es prolongada.

Beneficios de tomar agua para la salud

Favorece la función renal y la eliminación de toxinas .

Mejora el tránsito intestinal .

Ayuda a la concentración y el rendimiento cognitivo .

Contribuye a mantener la piel saludable .

Previene dolores de cabeza por deshidratación .

Ayuda a controlar el peso, evitando confundir sed con hambre.

En definitiva, más que aferrarse a un número fijo, es importante escuchar al propio cuerpo y mantener un consumo constante de líquidos durante todo el día para afrontar las altas temperaturas sin riesgos para la salud.