Ola de calor: cuánta agua hay que tomar para evitar problemas en la salud
Con las altas temperaturas de diciembre, mantenerse bien hidratado es clave para evitar problemas en el organismo.
Con la llegada de las altas temperaturas, la correcta hidratación es fundamental para prevenir problemas de salud
Con la llegada de las altas temperaturas, la correcta hidratación es fundamental para prevenir problemas de salud y mantener el bienestar. La exposición prolongada al calor provoca sudoración, lo que genera pérdida de líquidos y minerales esenciales como sodio, potasio, magnesio y calcio, aumentando el riesgo de deshidratación y afectando el correcto funcionamiento del organismo.
El agua, que representa cerca del 70% del peso corporal, es vital para que el cuerpo funcione correctamente: transporta nutrientes y oxígeno a las células, regula la temperatura, elimina toxinas y colabora con el tránsito intestinal. Por eso, es clave beber líquidos de manera constante antes, durante y después de la exposición al calor o de la actividad física, incluso si no se siente sed.
Cuánta agua se recomienda tomar en verano
El mito de los “2 litros diarios” de agua es solo una referencia general y no se aplica a todas las personas. La cantidad exacta de líquidos que necesita cada cuerpo depende del peso, la edad, la actividad física y las condiciones climáticas. Una guía práctica, avalada por la ciencia, sugiere multiplicar el peso corporal en kilos por 35 ml de agua diarios.
Por ejemplo, una persona de 70 kilos necesitaría aproximadamente 2,45 litros diarios. Este cálculo puede variar: quienes hacen ejercicio, se exponen al sol o tienen condiciones médicas especiales requieren más líquidos.
Para mantener una hidratación adecuada, se recomienda priorizar el consumo de agua pura, evitar jugos y bebidas con azúcar o alcohol, que pueden elevar la temperatura corporal, e incluir frutas y verduras ricas en agua. Además, es importante reponer electrolitos si la exposición al calor o la actividad física es prolongada.
Beneficios de tomar agua para la salud
Favorece la función renal y la eliminación de toxinas.
Mejora el tránsito intestinal.
Ayuda a la concentración y el rendimiento cognitivo.
Contribuye a mantener la piel saludable.
Previene dolores de cabeza por deshidratación.
Ayuda a controlar el peso, evitando confundir sed con hambre.
En definitiva, más que aferrarse a un número fijo, es importante escuchar al propio cuerpo y mantener un consumo constante de líquidos durante todo el día para afrontar las altas temperaturas sin riesgos para la salud.