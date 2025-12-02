Por qué una manzana al día puede transformar tu salud

Entre sus minerales, la manzana aporta magnesio y potasio, esenciales para el correcto funcionamiento celular, muscular y nervioso. Por último, su alto contenido de agua ayuda a mantener una buena hidratación y genera sensación de saciedad, convirtiéndola en una opción saludable para incluir en la alimentación diaria.

Los increíbles beneficios de la manzana

beneficios-comer-manzana.png

Mejora la microbiota intestinal : su fibra alimenta bacterias buenas como Akkermansia y F. prausnitzii, aliadas del sistema inmune.

Laxante natural suave : ideal para personas con tránsito lento sin generar irritación intestinal.

Ayuda a prevenir el envejecimiento celular : los antioxidantes combaten el estrés oxidativo.

Fortalece uñas y cabello : por su aporte de minerales y vitamina C.

Colabora con la salud cardiovascular : reduce los niveles de colesterol LDL (“malo”) y mejora la función de los vasos sanguíneos.

Regula el azúcar en sangre : su fibra ralentiza la absorción de glucosa, beneficioso para personas con prediabetes o diabetes tipo 2.

Favorece la salud bucal : masticarla bien estimula la producción de saliva, que neutraliza bacterias y protege los dientes.

Protege la salud respiratoria : se ha asociado con menor riesgo de asma y EPOC en estudios de población.

Prevención de ciertos tipos de cáncer: investigaciones en laboratorio mostraron que sus compuestos pueden inhibir el crecimiento de células tumorales.

Manzanas: cómo elegirlas y consumirlas

manzanas.jpg

Para aprovechar al máximo todos sus beneficios, es importante seguir estas recomendaciones:

Elegir manzanas firmes, brillantes, sin manchas ni golpes . Las blandas suelen haber perdido nutrientes y frescura.

Comerlas con cáscara , ya que es donde se concentran la mayoría de los antioxidantes y la fibra.

Lavarlas bien antes de consumir , especialmente si no son orgánicas.

Masticarlas lentamente: esto mejora la digestión y estimula la saciedad.

¿Cuántas manzanas por semana es recomendable comer?

Clínicos sugieren que consumir entre 10 y 15 manzanas por semana.