Día del Ciclista: quién lo inspiró y qué beneficios tiene usar la bicicleta para la salud

remigio

Saavedra nació el 1.º de octubre de 1911 en Godoy Cruz, Mendoza. A los 14 años ganó su primera carrera y tras mudarse a Buenos Aires inició una trayectoria brillante: obtuvo más de 300 victorias, entre ellas competencias como la Doble Chivilcoy, Buenos Aires–Mar del Plata, Buenos Aires–Rosario y Doble Junín, y fue protagonista en las Carreras de los Seis Días en Estados Unidos, Canadá y el Luna Park. Además, representó a la Argentina en un Campeonato Mundial en 1933.

Tras su llegada triunfal al Velódromo de Palermo en 1981, su nombre quedó definitivamente asociado al espíritu del ciclismo argentino. Saavedra falleció el 5 de julio de 1998.

Beneficios de andar en bicicleta

587d7f98-9620-4868-bbf5-20a65934e345_16-9-discover-aspect-ratio_default_0

Andar en bicicleta no sólo es un buen hábito: también trae múltiples ventajas para la salud, la economía personal y el medio ambiente. Entre los principales beneficios se destacan: