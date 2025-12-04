En vivo Radio La Red
Día del Ciclista: quién lo inspiró y qué beneficios tiene usar la bicicleta para la salud

Cada 5 de diciembre, Argentina celebra el Día Nacional del Ciclista, una fecha que reconoce a quienes eligen a este medio de transporte como deporte o recreación. La jornada está inspirada en un ícono del ciclismo cuya hazaña quedó grabada en la historia.

Cada 5 de diciembre, Argentina celebra el Día Nacional del Ciclista, una jornada que destaca el crecimiento del uso de la bicicleta y a todas las personas que la eligen para trasladarse, hacer deporte o simplemente disfrutar del aire libre. Es una alternativa económica, saludable y sustentable, que gana cada vez más espacio en las ciudades y en la vida cotidiana.

Sin embargo, detrás de esta fecha hay una historia que no todos conocen. El homenaje está dedicado a Remigio Saavedra, una de las figuras más emblemáticas del ciclismo argentino, cuyo espíritu incansable lo llevó a convertirse en leyenda.

El 5 de diciembre de 1981, Saavedra realizó una gesta que impactó al país: unió Mendoza y Buenos Aires pedaleando más de 1.100 kilómetros en 18 horas y 45 minutos, cuando ya tenía 70 años. Con ese desafío volvió a demostrar que su fuerza y su pasión seguían intactas.

Pero su epopeya tenía antecedentes. En 1943, con 32 años, ya había completado el mismo recorrido en tiempo récord, estableciendo marcas que superaban incluso a los trenes de la época. Aquellas hazañas lo transformaron en un símbolo de resistencia, disciplina y esfuerzo.

Saavedra nació el 1.º de octubre de 1911 en Godoy Cruz, Mendoza. A los 14 años ganó su primera carrera y tras mudarse a Buenos Aires inició una trayectoria brillante: obtuvo más de 300 victorias, entre ellas competencias como la Doble Chivilcoy, Buenos Aires–Mar del Plata, Buenos Aires–Rosario y Doble Junín, y fue protagonista en las Carreras de los Seis Días en Estados Unidos, Canadá y el Luna Park. Además, representó a la Argentina en un Campeonato Mundial en 1933.

Tras su llegada triunfal al Velódromo de Palermo en 1981, su nombre quedó definitivamente asociado al espíritu del ciclismo argentino. Saavedra falleció el 5 de julio de 1998.

Beneficios de andar en bicicleta

Andar en bicicleta no sólo es un buen hábito: también trae múltiples ventajas para la salud, la economía personal y el medio ambiente. Entre los principales beneficios se destacan:

  • Mejora la salud cardiovascular: pedalear fortalece el corazón, mejora la circulación sanguínea, reduce la presión arterial y ayuda a prevenir enfermedades cardíacas.

  • Ayuda al control del peso y mejora el metabolismo: el ciclismo ayuda a quemar calorías, reducir la grasa corporal, favorecer la composición física y puede colaborar en la prevención de enfermedades como la diabetes tipo 2.

  • Fortalece músculos y articulaciones: la actividad tonifica piernas, glúteos, espalda y core, y al tratarse de un ejercicio de bajo impacto protege las articulaciones — ideal incluso para quienes no pueden hacer deportes de alto impacto.

  • Beneficia el bienestar mental: pedalear libera endorfinas y ayuda a reducir el estrés, la ansiedad o el agotamiento, contribuyendo a mejorar el humor, la autoestima y la salud emocional.

  • Contribuye al cuidado del ambiente y ahorro económico: usar la bici en lugar del auto o transporte público reduce la contaminación, ahorra combustible y representa un modo de movilidad más sostenible y económico.

