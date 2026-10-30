Pepe Ochoa recordó su feroz pelea con Laurita Fernández y lanzó una explosiva acusación: "Pidió..."

Lejos de dejar pasar aquella publicación, Pepe decidió responderle y le reclamó que se comunicara con él de manera privada en lugar de lanzar indirectas en las redes sociales. “Le contesté: ‘En vez de ponerlo por acá, decímelo por privado. No me corras porque te conozco muy bien y sabés que salgo a hablar’. Yo me re calenté”, reconoció sobre el fuerte intercambio que terminó profundizando las diferencias entre ambos.

Pero el enfrentamiento habría tenido consecuencias que fueron mucho más allá de una discusión pública. Según contó Ochoa, poco después perdió su puesto como jefe de redes sociales en una radio. “Lo resumo, acto seguido me echan de la radio donde era jefe de las redes sociales”, relató, antes de señalar directamente a Laurita Fernández como responsable de lo ocurrido.

“Laurita llamó a un director, le pidió mi cabeza, y obviamente entre ella y yo, la eligieron a ella y me terminaron bajando a mí”, aseguró.

De esta manera, Pepe Ochoa volvió a exponer los detalles de una pelea que terminó con una amistad de varios años y que, según su versión, también le costó su trabajo en una emisora.

Cómo fue el acalorado cruce entre Pepe Ochoa con Pilar Smith tras no dejarlo ingresar a los Martín Fierro de la Música

La tensión entre Pepe Ochoa y Pilar Smith quedó en el centro de la escena tras la primera entrega de los Martín Fierro de la Música. El panelista de LAM (América TV) denunció públicamente que le prohibieron el ingreso a la ceremonia y señaló a la periodista, quien estuvo al frente de la prensa del evento. Sin embargo, ella salió a despegarse de la situación y negó haber tenido injerencia en esa decisión.

A través de un comunicado, Ochoa expuso su malestar por lo ocurrido y apuntó contra los responsables de organizar la premiación. En su descargo, aseguró que la determinación había sido tomada por el organizador junto a una persona a la que describió como expulsada de APTRA luego de cuestionar los premios, en una referencia a su colega.

El periodista también destacó que su ausencia no pasó inadvertida entre sus compañeros, ya que algunos decidieron no participar de la ceremonia en señal de apoyo y solidaridad con él. Entre quienes habrían tomado esa postura mencionó a Carolina Molinari y Fefe Bongiorno.

Por su parte, Pilar Smith dio su versión de los hechos y aclaró cuál era su función dentro del evento. La periodista explicó que su trabajo estaba relacionado con la convocatoria y el área de prensa, pero remarcó que no tenía la responsabilidad de determinar quién podía ingresar.

En ese sentido, sostuvo que la decisión podía haber dependido del productor de la ceremonia o que todo podría haberse originado a partir de un malentendido. Así, el episodio sumó un nuevo foco de conflicto alrededor de una premiación que ya había generado repercusiones.