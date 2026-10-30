Mauro Icardi anunció una noticia bomba con la China Suárez que perjudica a Vicuña por sus hijos: "Hay cosas que..."

Mauro Icardi decidió hablar públicamente después de muchas semanas de silencio en una entrevista para el medio italiano La Repubblica donde se refirió a su presente y sus planes a futuro en lo deportivo y personal.
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El futbolista Mauro Icardi habló de su futuro deportivo y su deseo en el exterior con la China Suárez que alerta a Benjamín Vicuña por sus hijos.
Mauro Icardi decidió hablar públicamente después de muchas semanas de silencio en una entrevista para el medio italiano La Repubblica donde se refirió a su presente y sus planes a futuro en lo deportivo y personal.
Tras finalizar su contrato con el Galatasaray de Turquía en el mes de junio, donde convirtió muchos goles y tuvo una gran etapa, el ex de Wanda Nara se encuentra libre sin club y a la espera de concretar algún ofrecimiento.
En la entrevista, Mauro Icardi dejó una bomba en cuanto a su deseo para su carrera que también involucra a la China Suárez con los planes a futuro de la pareja y que pone en alerta de manera indirecta a Benjamín Vicuña, ex de la actriz y padre de sus dos hijos más chicos.
El deportista dejó en claro su deseo de dejar la Argentina para regresar a Milán y poder tener otra etapa en el Inter de esa ciudad, donde jugó varios años y llegó a ser capitán del equipo.
“He vivido años importantes; con esa camiseta y el brazalete de capitán, he construido una parte de mí. El final fue doloroso, y me gustaría cerrar el círculo de otra manera", se sinceró.
En ese sentido remarcó sobre su profesión y ganas de volver a Inter: "Pero un regreso solo tendría sentido con confianza mutua y un objetivo común. Todavía tengo mucho que dar: si regreso a un lugar, lo hago para ser útil y para ganar. He recibido ofertas, pero preferí esperar antes que aceptar un proyecto que no me convenciera del todo”.
También llegó el momento en que habló sobre su relación con la China Suárez y marcó con cautela: “Con Eugenia vivo con amor y complicidad, pero hay ciertas cosas que me las guardo para mí”.
Así, el deportista dejó en claro su intención de mudarse a Italia y volver a tener una nueva experiencia en la liga de ese país, lo que involucraría, en caso de concretarse, su vida allí junto a la China Suárez, con quien atraviesa un gran momento.
Cabe recordar que en Buenos Aires los hijos de la China y Vicuña retomaron la escolaridad y en su momento el viaje de la actriz a Turquía con los niños trajo una enorme polémica con el chileno en desacuerdo con esa decisión.
La China Suárez compartió una imagen para saludar a un amigo por su cumpleaños, pero un detalle de su ex Benjamín Vicuña en el fondo del retrato generó comentarios en las redes.
Se trató de un saludo de cumpleaños para su amigo Tomás Garrahan el cual terminó generando una inesperada repercusión por otra acción. Entre las distintas postales que eligió la China para el posteo, hubo una en blanco y negro que llamó especialmente la atención.
En la imagen, Eugenia aparece sentada en el pasto junto a su amigo , mientras que al fondo, se ve a Vicuña con un bebé en brazos y la cabeza fuera del encuadre.
Ese simple recorte fue suficiente para que la foto comenzara a circular en las redes y despertara especulaciones sobre la elección virtual de la actriz con su ex.