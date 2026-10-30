Mauro Icardi anunció una noticia bomba con la China Suárez que perjudica a Vicuña por sus hijos: "Hay cosas que..."

“He vivido años importantes; con esa camiseta y el brazalete de capitán, he construido una parte de mí. El final fue doloroso, y me gustaría cerrar el círculo de otra manera", se sinceró.

En ese sentido remarcó sobre su profesión y ganas de volver a Inter: "Pero un regreso solo tendría sentido con confianza mutua y un objetivo común. Todavía tengo mucho que dar: si regreso a un lugar, lo hago para ser útil y para ganar. He recibido ofertas, pero preferí esperar antes que aceptar un proyecto que no me convenciera del todo”.

También llegó el momento en que habló sobre su relación con la China Suárez y marcó con cautela: “Con Eugenia vivo con amor y complicidad, pero hay ciertas cosas que me las guardo para mí”.

Así, el deportista dejó en claro su intención de mudarse a Italia y volver a tener una nueva experiencia en la liga de ese país, lo que involucraría, en caso de concretarse, su vida allí junto a la China Suárez, con quien atraviesa un gran momento.

Cabe recordar que en Buenos Aires los hijos de la China y Vicuña retomaron la escolaridad y en su momento el viaje de la actriz a Turquía con los niños trajo una enorme polémica con el chileno en desacuerdo con esa decisión.

El posteo y polémico recorte de la China Suárez a Benjamín Vicuña

La China Suárez compartió una imagen para saludar a un amigo por su cumpleaños, pero un detalle de su ex Benjamín Vicuña en el fondo del retrato generó comentarios en las redes.

Se trató de un saludo de cumpleaños para su amigo Tomás Garrahan el cual terminó generando una inesperada repercusión por otra acción. Entre las distintas postales que eligió la China para el posteo, hubo una en blanco y negro que llamó especialmente la atención.

En la imagen, Eugenia aparece sentada en el pasto junto a su amigo , mientras que al fondo, se ve a Vicuña con un bebé en brazos y la cabeza fuera del encuadre.

Ese simple recorte fue suficiente para que la foto comenzara a circular en las redes y despertara especulaciones sobre la elección virtual de la actriz con su ex.