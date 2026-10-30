En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Política
La Libertad Avanza
Javier Milei
Elecciones 2027

Martín Menem: "El único candidato de La Libertad Avanza a la presidencia es Javier Milei"

El titular de Diputados ratificó el respaldo de LLA al mandatario y, de algún modo, le envió un mensaje a Patricia Bullrich, quien viene mostrando diferencias con el Gobierno e insinuó que podría competir por la presidencia en 2027.

Martín Menem

Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados y vice de La Libertad Avanza (Foto: captura de video).

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, salió a despejar cualquier posibilidad de una disputa interna por la candidatura presidencial de La Libertad Avanza para 2027. En medio de los movimientos políticos de la senadora Patricia Bullrich, el dirigente riojano aseguró que el único postulante del oficialismo es Javier Milei y buscó dejar en claro que el partido no contempla alternativas.

Leé también Brasil citó a la máxima representante diplomática argentina para pedir explicaciones por la salida de Flávio Bolsonaro
El gobierno de Lula pidió explicaciones a la máxima representante diplomática de Argentina. (Foto: archivo).

No hay dos candidatos en La Libertad Avanza a la Presidencia”, sostuvo Menem, quien además es vicepresidente nacional de LLA y titular del espacio en La Rioja. En ese sentido, remarcó que existe una posición unificada dentro del partido: “Es unánime que el único candidato de La Libertad Avanza es Javier Milei”.

Las declaraciones fueron realizadas durante un encuentro que mantuvo el jueves en el Congreso con representantes de la Federación Universitaria del Río de la Plata (FURP). Allí, el titular de Diputados no solo ratificó su respaldo al Presidente, sino que también destacó sus condiciones personales e intelectuales. Definió su liderazgo como “único” e “irrepetible” y afirmó que la Argentina es “premiada con Javier Milei” por su nivel académico, intelectual y por lo que genera.

El pronunciamiento tuvo una lectura política que excede la ratificación del liderazgo presidencial, en un momento en el que Bullrich comenzó a exhibir diferencias cada vez más visibles con la conducción del Gobierno.

La estrategia de Patricia Bullrich

La actual jefa del bloque de senadores de LLA sacudió el escenario oficialista hace una semana con la difusión de un sugestivo video que simula el lanzamiento de una candidatura presidencial. La pieza apareció poco después de que Bullrich afirmara, en una entrevista, que se siente “preparada” para ocupar la Presidencia de la Nación.

El spot estuvo musicalizado con un tema de Plan B, el dúo puertorriqueño de reguetón. La puesta en escena alimentó las especulaciones sobre sus intenciones políticas de cara a 2027.

Hasta entonces, Bullrich venía planteando la necesidad de que Milei modificara algunas de las estrategias económicas para reactivar la actividad. También reclamaba acelerar los acuerdos políticos con los sectores aliados, con el objetivo de fortalecer la gobernabilidad en la antesala del próximo año electoral.

Sin embargo, sus últimos movimientos habrían generado malestar dentro del oficialismo. Por ahora, Javier Milei eligió evitar una confrontación directa con Bullrich y habría transmitido esa postura a sus colaboradores.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
La Libertad Avanza Javier Milei Elecciones
Notas relacionadas
Milei recibirá al papa León XIV "al pie del avión" y el Gobierno evalúa transmitirlo por cadena nacional
Mauricio Macri, sobre un acuerdo electoral con La Libertad Avanza: "No se avanzó nada"
El Senado aprobó la reforma de la Ley de Salud Mental y giró la iniciativa a Diputados

Últimas Noticias

Más sobre Mundo

Más sobre Mundo

Te puede interesar