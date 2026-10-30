Martín Menem: "El único candidato de La Libertad Avanza a la presidencia es Javier Milei"

La estrategia de Patricia Bullrich

La actual jefa del bloque de senadores de LLA sacudió el escenario oficialista hace una semana con la difusión de un sugestivo video que simula el lanzamiento de una candidatura presidencial. La pieza apareció poco después de que Bullrich afirmara, en una entrevista, que se siente “preparada” para ocupar la Presidencia de la Nación.

El spot estuvo musicalizado con un tema de Plan B, el dúo puertorriqueño de reguetón. La puesta en escena alimentó las especulaciones sobre sus intenciones políticas de cara a 2027.

Hasta entonces, Bullrich venía planteando la necesidad de que Milei modificara algunas de las estrategias económicas para reactivar la actividad. También reclamaba acelerar los acuerdos políticos con los sectores aliados, con el objetivo de fortalecer la gobernabilidad en la antesala del próximo año electoral.

Sin embargo, sus últimos movimientos habrían generado malestar dentro del oficialismo. Por ahora, Javier Milei eligió evitar una confrontación directa con Bullrich y habría transmitido esa postura a sus colaboradores.