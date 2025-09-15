En vivo Radio La Red
Ovaciones, torta y un Duelo histórico: así fueron las noches de Beto Cuevas en el Ópera

Beto Cuevas conquistó Buenos Aires: dos noches históricas, un cumpleaños sobre el escenario y una versión de “El Duelo” que hizo vibrar al Ópera.

Beto Cuevas volvió a demostrar por qué es uno de los grandes referentes del rock en español. Los días 12 y 13 de septiembre, el ex líder de La Ley desató la locura en el Teatro Ópera de Buenos Aires con su tour “Beto Cuevas Acústico”, logrando dos sold out en menos de dos semanas.

Con un público entregado, emocionado y completamente rendido a su carisma, el artista chileno ofreció un espectáculo que no fue un simple recital: se trató de una experiencia íntima y vibrante, un viaje musical que combinó la nostalgia de los grandes clásicos de La Ley con sus éxitos como solista.

La primera de las dos noches tuvo un condimento extra: el show coincidió con el cumpleaños de Beto Cuevas. En un momento inesperado, el teatro estalló en aplausos cuando el staff subió una torta al escenario y todo el Ópera cantó el clásico “feliz cumpleaños”. Cuevas, emocionado, agradeció a sus fans por hacer de esa noche una celebración única y confesó:

“Cumplir años en este escenario, con ustedes cantando conmigo, es un regalo que jamás voy a olvidar”.

Si la primera función fue inolvidable, la segunda noche guardaba un momento histórico: Luz Gaggi, una de las voces jóvenes más prometedoras de la escena argentina, se subió al escenario para cantar junto a Cuevas la nueva versión de “El Duelo”.

El público quedó sin aliento: las voces se entrelazaron en un diálogo cargado de fuerza y emoción, generando un clima tan intenso que varios fanáticos no pudieron contener las lágrimas. El propio Beto lo definió como “uno de esos instantes mágicos que quedan grabados para siempre”.

Durante ambas noches, Cuevas presentó un repertorio que viajó entre pasado y presente: Los clásicos de La Ley como “Mentira”, “Aquí” y por supuesto “El Duelo”, coreados de principio a fin. Sus canciones solistas más reconocidas, en versiones acústicas que hicieron sentir cada palabra más cercana.

La puesta en escena fue sobria y elegante: luces cálidas, un sonido impecable y un clima íntimo que transformó cada canción en una confesión compartida con miles de personas.

Tras las dos noches en Buenos Aires, Beto Cuevas viajó a Mendoza, donde el 14 de septiembre volvió a brillar con un show cargado de intensidad y conexión. La gira continúa, y cada fecha se transforma en un homenaje a su trayectoria, a su vigencia y al amor incondicional de sus seguidores.

