Alejandro Sanz en Argentina 2026: precios y cómo comprar las entradas

Con el placer eterno de volverlo a ver en vivo, disfrutando de la experiencia inigualable de su talento, en este recorrido, Sanz fusionará sus grandes clásicos con lo más reciente de su repertorio, incluyendo su nuevo trabajo, “¿Y Ahora Qué?”.

En este disco, Alejandro se destaca por la sutileza emocional de “Palmeras en el Jardín”, canción que marcó el inicio de esta nueva etapa, pasando por “Hoy No Me Siento Bien” junto a Grupo Frontera, “El Vino de Tu Boca” junto a Carín León o incluso con Shakira en “Bésame”, su tercer tema juntos que ha alcanzado récords en las listas de éxitos y plataformas digitales de varios países.

El merecido éxito de este trabajo, sumado al increíble arranque de gira en México, que sigue batiendo récords, ha impulsado la siguiente fase del tour, que verá a Alejandro Sanz llevar su espectáculo a algunos de los estadios y arenas más importantes de Latinoamérica.

LAS FECHAS CONFIRMADAS PARA LA GIRA LATINOAMERICANA 2026 SON:

13 DE FEBRERO - ARENA MOVISTAR - BOGOTÁ, COLOMBIA

19 DE FEBRERO - ESTADIO OLÍMPICO ATAHUALPA - QUITO, ECUADOR

21 DE FEBRERO - ESTADIO MODELO - GUAYAQUIL, ECUADOR

25 DE FEBRERO - ESTADIO NACIONAL - LIMA, PERÚ

28 DE FEBRERO - ESTADIO BICENTENARIO LA FLORIDA - SANTIAGO, CHILE

4 DE MARZO - AUTÓDROMO DE ROSARIO - ROSARIO, ARGENTINA

6 DE MARZO - CAMPO DE POLO - BUENOS AIRES, ARGENTINA

8 DE MARZO - ESTADIO KEMPES - CÓRDOBA, ARGENTINA