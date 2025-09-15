El estremecedor video del hombre que entró armado a Crónica TV, amenazó a todos y destruyó la redacción

Embed

Los empleados que se encontraban trabajando en ese momento describieron escenas de confusión y miedo. Muchos debieron refugiarse en oficinas contiguas para evitar el contacto con el atacante, mientras otros activaban los protocolos de emergencia y alertaban a las autoridades.

El hombre, que gritaba frases incoherentes y mostraba un comportamiento errático, llegó a increpar a varios miembros del personal. Según testigos, repetía a los gritos: “Soy el mejor y me quieren matar”, lo que aumentó la sensación de peligro entre quienes se encontraban en el lugar.

La irrupción obligó a que la señal detuviera su transmisión por unos minutos para salvaguardar al equipo periodístico. Técnicos y productores apagaron luces y micrófonos mientras se evacuaban algunos sectores del estudio.

La Policía de la Ciudad acudió de inmediato tras recibir el llamado de emergencia del personal de seguridad del canal. Una vez en el lugar, los agentes evaluaron la situación y constataron que el individuo se negaba a retirarse y continuaba profiriendo amenazas.

Ante el nivel de riesgo, se convocó al grupo especial de la División de Operaciones Especiales Metropolitanas (DOEM), especializado en este tipo de episodios críticos. Tras varios minutos de negociación fallida, los efectivos lograron reducirlo mediante técnicas de contención y desarme.

La detención se produjo sin que ningún trabajador resultara herido, un dato que llevó alivio a los empleados y directivos del canal. Sin embargo, el clima de shock y temor persistió varias horas después de que se restableciera la normalidad.

Una vez neutralizado, el hombre fue asistido por personal del SAME psiquiátrico y trasladado al Hospital Argerich para una evaluación integral de su estado de salud mental. Las autoridades señalaron que se encontraba en un estado de alteración extrema y que no lograba responder de manera coherente a las preguntas básicas de identificación.

Fuentes policiales indicaron que el atacante había manifestado que pretendía que le realizaran una nota en el canal y que esa habría sido la motivación que lo llevó a irrumpir de forma violenta en las instalaciones.

El hecho reabrió el debate sobre la seguridad en las empresas periodísticas y la necesidad de reforzar los protocolos de ingreso, especialmente durante horarios nocturnos y de madrugada, cuando hay menor cantidad de personal en el edificio.

Las primeras averiguaciones permitieron constatar que el hombre detenido tiene antecedentes penales por diversos delitos. Según informaron fuentes judiciales, registra causas por drogas, robo, tentativa de robo y hurto, además de una condena en suspenso por robo dictada por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 59.

Estos datos despertaron preocupación en las autoridades, que ahora buscan determinar si el episodio fue planificado o si respondió a un brote psicótico repentino.

La Unidad de Flagrancia Este labró actuaciones por violación de domicilio y daños, ya que el hombre rompió un vidrio al irrumpir en el edificio. No se descarta que con el avance de la causa se sumen nuevas imputaciones.

Desde la señal informativa emitieron un comunicado en el que manifestaron su preocupación por el episodio y agradecieron la intervención inmediata de las fuerzas de seguridad. “Nuestros trabajadores están bien y eso es lo más importante. Agradecemos la actuación profesional de la Policía de la Ciudad y del SAME”, expresaron.

Asimismo, adelantaron que revisarán sus protocolos de seguridad para prevenir nuevos incidentes que puedan poner en riesgo al personal. Directivos del canal se reunieron en las horas posteriores con especialistas en seguridad privada para evaluar medidas adicionales, como la instalación de barreras de control más estrictas en los accesos.

Aunque nadie resultó herido, el episodio dejó una fuerte carga emocional en el personal del canal. Productores, periodistas y técnicos coincidieron en describir el momento como “una escena de película de terror” y aseguraron que muchos aún sienten miedo de volver a sus puestos durante los turnos de madrugada.

Algunos trabajadores pidieron la intervención de especialistas en salud mental para recibir asistencia psicológica, ya que presenciaron de cerca el momento en que el hombre armado irrumpió en el estudio principal.

Mientras el hombre permanece bajo observación en el Hospital Argerich, la Justicia deberá resolver si queda detenido de manera preventiva o si se ordena su internación psiquiátrica. La decisión dependerá de los informes médicos que evalúen su estado de salud mental y su capacidad para comprender la criminalidad de sus actos.

El Ministerio Público Fiscal evalúa imputarlo por violación de domicilio, daños y amenazas. Además, no se descarta que se analicen sus antecedentes penales para definir si corresponde revocar la condena en suspenso que ya tenía vigente.

Por lo pronto, la investigación sigue en manos de la Unidad de Flagrancia Este, que ya tomó declaración a varios testigos del hecho, incluidos trabajadores de Crónica TV y agentes de seguridad privada que presenciaron la irrupción.