Valentino López en silla de ruedas: Enterate qué le pasó al hijo de Wanda Nara

Valentino, el primer hijo de la relación entre Wanda Nara y Maxi López, es considerado una de las jóvenes promesas de River Plate. La modelo suele mostrar con orgullo cada uno de sus pasos en el club, y su hijo mayor se ha convertido en su gran confidente en medio de la batalla mediática y legal que mantiene con Mauro Icardi.

En varias oportunidades, Valentino se mostró firme al lado de su madre, defendiendo su lugar y hasta pronunciándose cuando la relación entre Wanda e Icardi parecía atravesar sus momentos más tensos.

No es la primera vez que la salud de Valentino genera preocupación. En ocasiones anteriores, el joven tuvo que atravesar internaciones y hasta cirugías de urgencia.