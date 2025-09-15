Valentino López en silla de ruedas: Enterate qué le pasó al hijo de Wanda Nara

Wanda Nara sorprendió a sus más de 16 millones de seguidores con una imagen que generó angustia y desconcierto: su hijo mayor, Valentino López, apareció en silla de ruedas.
¿Qué le pasó a Valentino? El hijo de Wanda Nara y Maxi López apareció en silla de ruedas y generó preocupación. Miralo.
La publicación, lejos de pasar desapercibida, se viralizó en minutos. Wanda escribió un mensaje cargado de emoción y dramatismo: “Bomber. Toda tu familia está con vos. Te amamos, mi vida”. Junto a la dedicatoria, eligió la canción “Día de enero” de Shakira, lo que sumó aún más dramatismo al momento.
En sus historias de Instagram, la empresaria compartió un collage de fotos que rápidamente encendió las alarmas. Allí se lo ve a Valentino en su casa, sentado en una silla de ruedas y acompañado por sus hermanos, quienes intentaron darle fuerzas con dibujos y tiernas dedicatorias.
Aunque Wanda aclaró que se encontraba junto a él en la tranquilidad del hogar, evitó brindar detalles sobre lo que ocurrió, y eso alimentó aún más la incertidumbre.
Valentino, el primer hijo de la relación entre Wanda Nara y Maxi López, es considerado una de las jóvenes promesas de River Plate. La modelo suele mostrar con orgullo cada uno de sus pasos en el club, y su hijo mayor se ha convertido en su gran confidente en medio de la batalla mediática y legal que mantiene con Mauro Icardi.
En varias oportunidades, Valentino se mostró firme al lado de su madre, defendiendo su lugar y hasta pronunciándose cuando la relación entre Wanda e Icardi parecía atravesar sus momentos más tensos.
No es la primera vez que la salud de Valentino genera preocupación. En ocasiones anteriores, el joven tuvo que atravesar internaciones y hasta cirugías de urgencia.