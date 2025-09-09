En vivo Radio La Red
¿Despedida anunciada?

Se conocieron las ultimas palabras del periodista Juan Ortelli antes que lo encontraran muerto

Las últimas palabras de Juan Ortelli antes de morir a los 43 años: estremecedor video. Miralo.

La muerte de Juan Ortelli, reconocido periodista y exdirector de la revista Rolling Stone Argentina, dejó una herida profunda en el periodismo y en la música latinoamericana. Tenía apenas 43 años y, con su partida, se apagó una de las voces más respetadas y queridas del ambiente.

Lo que nadie esperaba es que su última transmisión en vivo, realizada en un stream junto a Bart Checkers, quedara grabada como una especie de legado. En esas palabras, Ortelli se abrió con crudeza, habló de la vida, de la familia y de lo que realmente importa. Hoy, sus frases suenan con un dramatismo escalofriante, casi como si hubiesen sido una despedida anunciada.

Juan Ortelli no era un periodista más. Durante dos décadas entrevistó a los artistas más importantes del mundo, marcó una época en Rolling Stone y se ganó el respeto de colegas y músicos por igual. Su estilo frontal, lúcido y sensible lo convirtió en una referencia obligada.

Por eso, la noticia de su muerte generó un shock en la industria. Pero lo que más conmovió a quienes lo seguían fue escuchar sus últimas palabras transmitidas en vivo, donde dejó un mensaje que hoy suena premonitorio.

En un tono íntimo, casi paternal, Ortelli se dirigió a quienes lo escuchaban con una claridad que estremece: “Amen a sus seres queridos, a los que les dan amor incondicional. Todo lo demás es chucu. Todas esas guerras son mentales. No se preocupen por eso. Preocúpense por su familia. La vida se pasa rapidísimo y no tiene sentido hacerse problema por las cosas que no tienen solución”.

Su reflexión, simple y brutal al mismo tiempo, se convirtió en un llamado a despertar. En cuestión de minutos, Ortelli logró transmitir lo que muchos tardan una vida en entender.

El periodista no se quedó ahí. Fue más allá, advirtiendo sobre la importancia de acompañar a los seres queridos en los momentos más difíciles: “Si tienen a alguien enfermo en su familia, les mando mucha fuerza. Quédense ahí. No hay nada mejor que puedan hacer que estar cerca de las personas que aman. Aunque te sientas que te quita vida, después cargar con la culpa es mucho peor”.

Un consejo que, visto hoy, cobra un dramatismo particular. Cada palabra parece haber sido pronunciada con plena conciencia de que podía ser la última vez que se dirigiera a su público.

Más allá de su trayectoria impecable, las palabras de Juan Ortelli quedaron como un recordatorio de lo esencial: la familia, el amor y el tiempo.

Se habló de
