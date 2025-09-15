División de tareas: cuáles van a ser las nuevas funciones del ministerio del Interior a cargo de Lisandro Catalan

Entre las funciones que reasignaron a la Jefatura de Gabinete figuran:

Guillermo Francos

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, mantiene la responsabilidad política ante el Congreso y supervisará la administración general del país.

Además, se crea la figura del Vicejefe de Gabinete Ejecutivo, con rango de ministro, para delegar facultades específicas según la necesidad de la administración. A cargo de esa función seguirá el actual vicejefe de Gabinete de Gestión, José Rolandi.

La JGM continúa con las siguientes funciones: