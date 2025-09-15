En vivo Radio La Red
Política
Casa Rosada
Ministerio Del Interior
Caasa Rosada

División de tareas: cuáles van a ser las nuevas funciones del ministerio del Interior a cargo de Lisandro Catalan

El Ministerio del Interior reemplaza a la hasta ahora Vicejefatura de Gabinete del Interior y asume todas sus responsabilidades, personal y bienes, con competencias ampliadas. Francos se queda con una sola vice jefatura Ejecutiva y la responsabilidad ante la Administración General y el Congreso.

El Gobierno modificó la Ley de Ministerios con las nuevas funciones del Ministerio del Interior y una reducción de funciones de la Jefatura de Gabinete. Foto: CAsa Rosada 

El Gobierno nacional oficializó la creación del Ministerio del Interior mediante el Decreto 658/2025 y designó a Lisandro Catalán como su ministro y reasignó nuevas funciones al Ministerio del Interior y reordenó internamente a la Jefatura de Gabinete, que ahora quedó con una sola Vicejefatura, la Ejecutiva.

Sonrisa permanente y gbinete unido, el mensaje de Javier Milei al tomarle juramento al nuevo ministro del Interior, Lisandro Catalán este lunes en el Salón Blanco de la Casa Rosada. Foto: Presidencia.

El Ministerio del Interior, que reemplaza a la hasta ahora Vicejefatura de Gabinete del Interior, asumirá todas sus responsabilidades, personal y bienes, con competencias ampliadas. Y se crea bajo su órbita, la nueva Secretaría de Interior, que aún no tiene funcionario designado al frente.

Entre las funciones principales que asume Catalán se destacan:

lisandro-catalan
  • Asistencia al Presidente y al Jefe de Gabinete en asuntos de gobierno político interno y cumplimiento de los principios constitucionales.
  • Administración del Registro Nacional de las Personas y leyes de amnistía política.
  • Regulación de migraciones internas y extranjeras, otorgamiento de condición de refugiado e integración social de extranjeros.
  • Coordinación de políticas de turismo y desarrollo deportivo, tanto de alto rendimiento como amateur y recreativo.
  • Gestión ambiental y desarrollo sostenible, incluyendo recursos hídricos, bosques y suelo.
  • Promoción de la descentralización y federalización del Estado.
  • El decreto establece que estas funciones se dictaron por necesidad y urgencia, sin trámite legislativo ordinario, y buscan centralizar la coordinación política con provincias y municipios.

Entre las funciones que reasignaron a la Jefatura de Gabinete figuran:

Guillermo Francos

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, mantiene la responsabilidad política ante el Congreso y supervisará la administración general del país.

Además, se crea la figura del Vicejefe de Gabinete Ejecutivo, con rango de ministro, para delegar facultades específicas según la necesidad de la administración. A cargo de esa función seguirá el actual vicejefe de Gabinete de Gestión, José Rolandi.

La JGM continúa con las siguientes funciones:

  • Cumplimiento de la Constitución y la legislación vigente.
  • Coordinación del gabinete y relaciones con el Congreso y sus comisiones.
  • Supervisión del gasto público, presupuesto y rentas nacionales.
  • Participación en ciencia, tecnología, innovación, comunicaciones y gestión pública.
  • Garantía de acceso a la información pública y control de la Ley de Protección de Datos Personales.
