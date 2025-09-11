Un pitbull atacó a su perro de 14 años y su dueña hizo lo impensado para salvarlo: impactante video

Embed

La desesperada reacción de Shirley

Las cámaras de seguridad captaron cómo Pasamanick trató primero de separar al pitbull golpeándolo con su bastón, mientras gritaba pidiendo ayuda. Sin embargo, el animal no soltaba a Sparky, que permanecía atrapado entre sus fauces y sin posibilidad de defenderse.

En un acto desesperado, la mujer intentó abrirle la boca al pitbull con sus manos, pero no logró moverla. Fue entonces cuando, según contó a WESH 2 News, decidió hacer algo impensado:

“No pude abrirle la boca. Soy una mujer de 70 años y 41 kilos. Así que le mordí la nuca. Tenía que hacerlo. No tengo fuerza”.

Ese movimiento extremo sorprendió al pitbull, que finalmente soltó a Sparky. En ese momento apareció el supuesto dueño del animal, quien lo sujetó con una correa y se lo llevó sin decir una palabra, sin mirar el estado de la mujer ni el de su perro.

Shirley Pasamanick En un acto desesperado, la mujer intentó abrirle la boca al pitbull con sus manos, pero no logró moverla. (Foto: gentileza WESH 2 News)

“Nadie me ayudó”: el testimonio que conmocionó

Pasamanick sufrió moretones y raspones en brazos y piernas durante el enfrentamiento, además de mordeduras leves, pero lo que más la afectó fue la indiferencia de quienes presenciaron el ataque: “Lo que más me dolió fue que nadie intentó ayudar; la gente simplemente me observaba, dejándome en el suelo a mi suerte”, dijo con la voz entrecortada.

La mujer contó que, tras liberar a Sparky, quedó tendida en el suelo y nadie se acercó a asistirla, pese a que varias personas estaban filmando o mirando desde pocos metros de distancia.

“Simplemente se quedaron ahí parados. Y ahora la gente va a ver que fueron cobardes”, expresó en declaraciones a WLBT.

Sparky sigue recuperándose

Perro Sparky Un pitbull se lanzó violentamente contra Sparky y lo inmovilizó contra el suelo. (Foto: gentileza WESH 2 News)

El ataque también dejó heridas visibles en Sparky, el pequeño perro de 14 años que es su compañero de vida. Pasamanick explicó que el animal sufrió mordidas en el lomo y las patas, pero que se está recuperando lentamente con atención veterinaria.

“Él es la razón por la que me levanto todos los días”, aseguró. “Si algo le hubiera pasado, no sé qué habría hecho", completó.

La mujer señaló que Sparky sigue asustado y nervioso cuando sale a la calle, y que ella misma todavía tiembla cada vez que recuerda lo sucedido.

Las imágenes que generaron indignación

El momento del incidente fue registrado por las cámaras de seguridad del estacionamiento y muestra la secuencia completa: desde que el pitbull embiste a Sparky hasta que Pasamanick logra apartarlo mordiéndole la nuca.

Las imágenes, difundidas por los medios locales y luego compartidas por la propia mujer en redes sociales, provocaron un fuerte impacto y fueron replicadas miles de veces.

Pasamanick pidió que se difundan para crear conciencia sobre la responsabilidad en la tenencia de animales peligrosos y la importancia de actuar con rapidez en situaciones de riesgo.

“El perro salió de la nada. Me pongo a temblar cada vez que lo veo”, escribió en una de sus publicaciones.

Buscan al dueño del pitbull

Las autoridades locales continúan buscando al dueño del pitbull, quien se alejó del lugar sin cooperar ni brindar sus datos.

Según informó WLBT, el hombre simplemente agarró la correa del animal y se fue caminando, sin verificar si Pasamanick o su perro estaban heridos.

Hasta el momento, la Oficina del Sheriff del Condado de Orange no emitió un comunicado oficial, y el supermercado Plaza Tropical tampoco brindó declaraciones públicas sobre el incidente.

La investigación sigue abierta, y las autoridades analizan las grabaciones para identificar al responsable y determinar si el animal debe ser confiscado.

“Tiene que ser sacrificado”: el pedido de la mujer

Pasamanick expresó su temor de que el pitbull pueda volver a atacar a otras personas o mascotas y reclamó medidas concretas: “Tiene que ser sacrificado. Algo tiene que hacerse. Estuve temblando durante días después de que esto ocurrió”, sostuvo.

La mujer aseguró que quedó emocional y psicológicamente sacudida por el ataque y que no ha vuelto a dormir bien desde entonces. También indicó que, aunque sigue llevando a Sparky a pasear, ahora evita pasar por la zona del centro comercial.