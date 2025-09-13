En vivo Radio La Red
Está en Netflix, tiene 4 capítulos y es la serie que rompe récords: el fenómeno más visto de la historia

Esta miniserie sorprendió en Netflix este año con sus cuatro episodios y se convirtió en la más vista de la historia de la plataforma.

La miniserie "Adolescencia" se ha convertido en un auténtico fenómeno dentro de Netflix. Con apenas cuatro episodios, este drama intenso y sorprendente logró superar todas las expectativas al alcanzar más de 142 millones de visualizaciones en sus primeros 91 días, consolidándose como la más vista en la historia de la plataforma.

Leé también Netflix: Ricardo Darín y Diego Peretti arrasan con el estreno de la película argentina más esperada
Netflix: Ricardo Darín y Diego Peretti arrasan con el estreno de la película argentina más esperada.

El 13 de marzo de 2025 marcó el debut de Adolescencia en Netflix. La compañía no destinó grandes campañas de marketing para su lanzamiento, pero el boca a boca y la curiosidad de los suscriptores hicieron el resto. En apenas horas, la producción se colocó como lo más visto de la plataforma.

La serie no solo consiguió liderar las listas de visionado en su primera semana, sino que se mantuvo cuatro semanas consecutivas en el puesto número uno. En total, acumuló ocho semanas dentro del Top 10 global de Netflix, un logro que pocas producciones alcanzan en tan poco tiempo.

De qué trata "Adolescencia" en Netflix

El argumento de Adolescencia gira en torno a Jamie Miller, un chico de 13 años que es detenido como presunto culpable del asesinato de una compañera de clase. Desde ese momento, la narrativa explora no solo el proceso judicial y la investigación, sino también el impacto emocional en la familia, la escuela y la comunidad.

Con apenas cuatro capítulos, los creadores Jack Thorne y Stephen Graham (quien además interpreta a uno de los personajes principales) logran mantener la tensión en un relato que mezcla drama, misterio y dilemas morales. El espectador se enfrenta constantemente a la duda: ¿es Jamie realmente culpable o solo una víctima de las circunstancias?

El uso del plano secuencia como sello narrativo

Uno de los elementos más llamativos de la serie es su apuesta técnica. Adolescencia emplea el plano secuencia como recurso narrativo central. Este estilo, que da la sensación de que la cámara no corta en ningún momento, divide opiniones: mientras algunos lo consideran un recurso forzado, otros creen que aporta intensidad y realismo a la trama.

Hay escenas en las que la técnica dota de una fuerza visual impresionante, generando una atmósfera de tensión que atrapa al espectador. Sin embargo, también existen momentos en los que parece innecesaria, como si el equipo se viera obligado a mantener el recurso más allá de lo narrativamente funcional.

El elenco de la miniserie "Adolescencia"

  • Stephen Graham
  • Ashley Walters
  • Erin Doherty
  • Owen Cooper
  • Christine Tremarco
  • Faye Marsay
  • Amélie Pease

¿Habrá una segunda temporada de "Adolescencia"?

La serie fue concebida desde el inicio como una miniserie cerrada. La historia de Jamie Miller se resolvió en su totalidad y no dejó hilos sueltos que invitaran a una continuación directa. Sin embargo, el enorme éxito despertó especulaciones sobre una posible segunda temporada. Incluso, se conocieron negociaciones entre Brad Pitt y Netflix para filmar una nueva entrega de la serie más famosa del año.

Los creadores aclararon que, de producirse, la conexión sería únicamente temática, es decir, con una nueva historia y otros personajes, pero manteniendo la esencia y el enfoque dramático. Lo que sí descartaron de manera definitiva es la posibilidad de una precuela que explore el pasado de los protagonistas.

El fenómeno inesperado de "Adolescencia" en Netflix

El caso de Adolescencia demuestra cómo, en la era del streaming, el éxito no siempre depende de las campañas de marketing masivas. Netflix apostó de forma discreta por este proyecto, y fue la reacción del público la que convirtió a la serie en un récord histórico.

En tiempos en los que producciones con grandes presupuestos y promoción internacional fracasan en enganchar a la audiencia, esta miniserie logró imponerse por su intensidad narrativa, su enfoque arriesgado y sus interpretaciones potentes.

Con 142 millones de visualizaciones, se ha ganado un lugar en el catálogo de Netflix y, más importante aún, en la memoria de quienes quedaron atrapados por la historia de Jamie Miller.

Tráiler de "Adolescencia" en Netflix

