José Coronado brilla en Netflix con la serie española más vista del 2025 y tiene solo 8 capítulos.

Legado Serie Netflix 4.jpg

"Legado": la serie española que arrasa en Netflix

Netflix continúa reforzando su catálogo internacional con historias que logran conquistar audiencias globales. Dentro de esa estrategia, España se consolidó como uno de los territorios más confiables en materia de producción audiovisual. En el caso de Legado, el resultado fue inmediato: apenas estrenada en mayo de 2025, la serie escaló entre las más vistas del servicio.

Lo que distingue a esta ficción es su formato compacto. Ocho episodios de alta tensión construyen un relato familiar atravesado por la corrupción, los secretos y las luchas de poder. No se trata de una historia extensa, sino de un thriller emocional y empresarial que no se estira más de lo necesario y que deja sin respiro al espectador.

La crítica coincidió en que este es uno de los trabajos más sólidos de José Coronado en la plataforma, situando a Legado como una de las producciones españolas más destacadas de la última década.

Legado Netflix 2.jpg

José Coronado, la gran figura de "Legado"

José Coronado se convirtió en un rostro habitual para el público de Netflix gracias a su participación en distintos proyectos. Sin embargo, en Legado se lo percibe en un registro distinto, más contenido pero cargado de intensidad dramática.

El actor interpreta a Federico Seligman, un magnate de los medios que enfrenta una grave enfermedad y, al mismo tiempo, la amenaza interna que representan sus propios hijos. La tensión se dispara cuando descubre que las decisiones de su familia ponen en riesgo el imperio que construyó durante toda su vida.

Legado Serie Netflix 1.jpg

Con su experiencia y magnetismo, Coronado sostiene el relato y logra dotar a su personaje de una complejidad que lo convierte en el centro de cada capítulo.

El elenco de "Legado" con José Coronado

José Coronado

Belén Cuesta

Diego Martín

Natalia Huarte

María Morera

Susi Sánchez

Iván Pellicer

Lucas Nabor

Legado Serie Netflix 3.jpg

El impacto de "Legado" en el catálogo de Netflix

El estreno de Legado en mayo de 2025 se produjo en un momento estratégico para Netflix, que buscaba consolidar su posición frente a la competencia con contenidos originales de gran nivel. La apuesta funcionó: la serie se instaló rápidamente entre las más reproducidas y demostró el poder de las producciones españolas para trascender fronteras.

Además, el formato breve y la intensidad narrativa la convirtieron en una opción ideal para quienes buscan una historia que pueda verse en un fin de semana. El boca a boca y las recomendaciones en redes sociales hicieron el resto, consolidando su éxito.

Tráiler de "Legado" en Netflix