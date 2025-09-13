Netflix: Ricardo Darín y Diego Peretti arrasan con el estreno de la película argentina más esperada.

En vivo Radio La Red
Netflix
Ricardo Darín
CINE NACIONAL

La película "Lo dejamos acá" llega a Netflix con Ricardo Darín y Diego Peretti, una producción argentina que promete intriga y emociones.

Netflix sorprendió a los suscriptores con el anuncio de una de las producciones argentinas más esperadas del año: "Lo dejamos acá", una película protagonizada por Ricardo Darín y Diego Peretti. Dos de los actores más reconocidos del cine nacional se unen bajo la dirección de Hernán Goldfrid para dar vida a un relato que explora los límites del psicoanálisis, la ética profesional y la complejidad humana.

Netflix apuesta fuerte por el cine nacional

La plataforma incluyó esta producción en su cápsula “Hecho en Argentina”, donde agrupa contenidos originales rodados en el país. La iniciativa busca potenciar a los creadores locales y darles proyección internacional. En mayo, Netflix presentó un listado de proyectos en distintas etapas de desarrollo y allí apareció Lo dejamos acá, generando gran expectativa entre los fanáticos.

La película no solo significa el regreso de Darín y Peretti a compartir pantalla, sino que también consolida el lugar de Argentina como productor de historias capaces de competir en la escena global.

Ricardo Darín y Diego Peretti arrasan con el estreno de una nueva película argentina. (Foto: Gentileza Netflix)

De qué trata "Lo dejamos acá" en Netflix

El guion, escrito por Emanuel Diez, presenta a un psicoanalista pragmático (interpretado por Ricardo Darín) que pierde la confianza en las herramientas tradicionales de la psicología. En busca de respuestas, comienza a experimentar con métodos poco ortodoxos que cruzan la delgada línea entre la ayuda profesional y la invasión personal.

La situación parece funcionar hasta que un escritor bloqueado creativamente, encarnado por Diego Peretti, llega a su consulta. A partir de ese encuentro se desata un duelo intelectual y emocional que plantea preguntas sobre la verdad, los límites de la mente y la propia naturaleza humana.

Ricardo Darín y el Chino: una productora en ascenso

El proyecto surge de la colaboración entre Ricardo Darín y su hijo Chino Darín, socios en Kenya Films. La compañía se consolidó en los últimos años como una de las más influyentes del país, participando en producciones premiadas y de gran impacto.

Con Lo dejamos acá, Kenya Films vuelve a apostar por una historia arriesgada, cargada de dilemas éticos y con un elenco de primer nivel. Según trascendió, el rodaje comenzó en mayo y finalizó hace apenas unas semanas.

La visión del director Hernán Goldfrid

Hernán Goldfrid, reconocido por películas como "Tesis sobre un homicidio" y "Música en espera", asumió la dirección del proyecto. Su estilo combina tensión psicológica con un fuerte desarrollo de personajes, lo que encaja perfectamente con la trama de Lo dejamos acá.

Cuándo se estrena "Lo dejamos acá" en Netflix

Aunque Netflix todavía no confirmó el día exacto del estreno, se sabe que la producción ya se encuentra en fase de postproducción. La plataforma suele reservar lanzamientos estratégicos para el último trimestre del año, por lo que todo indica que Lo dejamos acá estará disponible antes de fin de año o en los primeros meses de 2026.

La incertidumbre sobre la fecha no hizo más que aumentar la curiosidad de los espectadores, que aguardan ansiosos la oportunidad de ver a Darín y Peretti juntos en una historia que promete generar debate y emociones intensas.

Ricardo Darín y Diego Peretti: un dúo esperado

La unión de Ricardo Darín y Diego Peretti en una misma película genera gran expectativa. Ambos construyeron carreras sólidas en el cine argentino y son referentes indiscutidos para distintas generaciones.

Darín se consolidó como el actor más internacional del país gracias a títulos como "El secreto de sus ojos" o "Nueve reinas". Por su parte, Peretti brilló en películas como "Tiempo de valientes" y "El robo del siglo", además de su vasta experiencia en televisión.

La química entre ambos ya había quedado demostrada en el thriller "La señal" (2007), y ahora Netflix les da la oportunidad de explorar una relación ficcional cargada de tensión y matices.

