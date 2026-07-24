¡La espera terminó! Stuart no logra salvar el universo, la nueva comedia Max Original, llegó a HBO Max este jueves 23 de julio a las 22 horas, y llevó a los fans a una aventura inusual en el mismo universo de The Big Bang Theory.
Preparate para volver al universo de "The Big Bang Theory" con "Stuart no logra salvar el universo", la nueva comedia original de HBO Max. De qué trata esta serie.
HBO Max estrenó la mejor serie para los fanáticos de "The Big Bang Theory" y es su nueva comedia. (Foto: Gentileza Prensa)
¡La espera terminó! Stuart no logra salvar el universo, la nueva comedia Max Original, llegó a HBO Max este jueves 23 de julio a las 22 horas, y llevó a los fans a una aventura inusual en el mismo universo de The Big Bang Theory.
La serie sigue a Stuart Bloom (Kevin Sussman), quien se enfrenta a una misión sin precedentes e inesperada. El dueño de la tienda de cómics tiene la tarea de restaurar la realidad después de romper un dispositivo construido por Sheldon y Leonard, lo que desencadena un apocalipsis multiversal.
Para acompañarlo en la aventura, Stuart cuenta con la ayuda de personajes icónicos de The Big Bang Theory, entre ellos Denise (Lauren Lapkus), su amigo el geólogo Bert (Brian Posehn) y el físico cuántico -y realmente molesto- Barry Kripke (John Ross Bowie).
En el primer episodio, “Spoiler: Gary Muere”, Stuart, Bert y Denise se adentran en un universo posapocalíptico con la misión de salvar al mundo de la destrucción inminente y de una dictadura liderada por... Barry Kripke. ¿Qué podría salir mal?
Stuart no logra salvar el universo está protagonizada por Kevin Sussman (Stuart), Lauren Lapkus (Denise), Brian Posehn (Bert) y John Ross Bowie (Barry). La serie, de Chuck Lorre Productions en colaboración con Warner Bros. Television, fue creada, escrita y producida por Chuck Lorre, Zak Penn y Bill Prady. Los nuevos episodios se estrenan todos los jueves, exclusivamente en HBO Max.