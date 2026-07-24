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Profundo dolor en el fútbol argentino: murió Ceferino Tomás Abel Díaz

El ambiente futbolístico despidió con pesar al exmediocampista de 53 años. La confirmación del club donde fue símbolo y el dolor en el Ascenso.

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Ceferino Díaz tenía 53 años (Foto: @Olimpo_Oficial).

Ceferino Díaz tenía 53 años (Foto: @Olimpo_Oficial).

El ámbito deportivo nacional atraviesa horas de luto tras conocerse el fallecimiento de un reconocido exjugador con un recordado recorrido en el certamen local. Este viernes, murió Ceferino Tomás Abel Díaz. Murió a los 53 años un histórico jugador del Ascenso del fútbol argentino, dejando una huella imborrable en las instituciones por las que transitó a lo largo de su carrera.

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La triste noticia provocó muestras de afecto y pesar en diversos puntos del país. El fútbol argentino despidió a Ceferino Tomás Abel Díaz, uno de los grandes protagonistas del ascenso de Olimpo a la Primera División en 2001. Su muerte, a los 53 años, fue confirmada por el club de Bahía Blanca y generó una fuerte repercussión entre los hinchas aurinegros y en todo el ambiente del ascenso.

En lo que respecta a sus características futbolísticas dentro del campo de juego, el mediocampista destacó desde sus inicios. Nacido en Juan N. Fernández, partido de Necochea, Díaz se destacó como volante central por su personalidad, despliegue y fortaleza física. Su carrera estuvo marcada por el paso por varios clubes del ascenso, pero su etapa más recordada fue en Olimpo, donde se convirtió en referente y figura.

Cuál fue el momento más recordado de Ceferino Díaz en Olimpo de Bahía Blanca

Su actuación más brillante con la camiseta del Aurinegro se produjo en la jornada en la que la institución bahiense selló su pasaje a la máxima categoría del fútbol nacional. El 27 de diciembre de 2001, Díaz integró el equipo dirigido por Gustavo Alfaro que logró el primer ascenso de Olimpo a la máxima categoría. En la final ante Instituto, el equipo bahiense goleó 4-0 y el mediocampista fue protagonista absoluto: marcó dos de los goles en una jornada que quedó grabada en la memoria de los hinchas.

Su rendimiento durante aquel torneo quedó plasmado en los elogios de su propio entrenador. Alfaro lo definía como un volante “todoterreno”, una etiqueta que resumía el estilo de juego de Díaz y su importancia en aquella campaña inolvidable.

En qué clubes jugó Ceferino Díaz a lo largo de su carrera

El futbolista construyó un extenso recorrido por distintas categorías antes de su retiro del fútbol profesional. A lo largo de más de veinte años como profesional, Díaz vistió las camisetas de Huracán de Tres Arroyos, Almirante Brown de Arrecifes, Cipolletti, Quilmes, Argentinos Juniors, Unión de Santa Fe, Deportivo Quito de Ecuador y Guillermo Brown de Puerto Madryn, entre otros equipos.

Sus comienzos deportivos se dieron en la liga regional de su provincia natal. Sus primeros pasos los dio en Defensores de Juan N. Fernández y también jugó en Jorge Newbery de Lobería. En 1993, integró el plantel que cortó una sequía de 25 años y conquistó la Liga Necochea, un logro que impulsó su carrera profesional.

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