Profundo dolor en el fútbol argentino: murió Ceferino Tomás Abel Díaz

Cuál fue el momento más recordado de Ceferino Díaz en Olimpo de Bahía Blanca

Su actuación más brillante con la camiseta del Aurinegro se produjo en la jornada en la que la institución bahiense selló su pasaje a la máxima categoría del fútbol nacional. El 27 de diciembre de 2001, Díaz integró el equipo dirigido por Gustavo Alfaro que logró el primer ascenso de Olimpo a la máxima categoría. En la final ante Instituto, el equipo bahiense goleó 4-0 y el mediocampista fue protagonista absoluto: marcó dos de los goles en una jornada que quedó grabada en la memoria de los hinchas.

Su rendimiento durante aquel torneo quedó plasmado en los elogios de su propio entrenador. Alfaro lo definía como un volante “todoterreno”, una etiqueta que resumía el estilo de juego de Díaz y su importancia en aquella campaña inolvidable.

En qué clubes jugó Ceferino Díaz a lo largo de su carrera

El futbolista construyó un extenso recorrido por distintas categorías antes de su retiro del fútbol profesional. A lo largo de más de veinte años como profesional, Díaz vistió las camisetas de Huracán de Tres Arroyos, Almirante Brown de Arrecifes, Cipolletti, Quilmes, Argentinos Juniors, Unión de Santa Fe, Deportivo Quito de Ecuador y Guillermo Brown de Puerto Madryn, entre otros equipos.

Sus comienzos deportivos se dieron en la liga regional de su provincia natal. Sus primeros pasos los dio en Defensores de Juan N. Fernández y también jugó en Jorge Newbery de Lobería. En 1993, integró el plantel que cortó una sequía de 25 años y conquistó la Liga Necochea, un logro que impulsó su carrera profesional.