El particular amuleto de Jimena Barón en el Mundial 2026: qué significa y por qué nunca lo soltó

“Este Jesús me lo regaló el cura que bautizó a Arturo. Me acompañó y acompaña en momentos muy importantes”, escribió la cantante, dejando en claro que el objeto tiene un vínculo directo con su hijo.

Pero ese no es el único motivo por el que Barón lleva consigo el muñeco. La actriz también contó que lo utiliza especialmente cuando debe viajar en avión, ya que las turbulencias le generan mucho miedo, pese a que suele viajar con frecuencia. “Además no me gusta volar (a pesar de viajar mucho), si hay turbulencia la paso muy mal, por eso lo llevo siempre conmigo”, explicó.

Por último, Jimena Barón contó que, debido a la importancia que tiene la Selección Argentina para ella, el amuleto terminó acompañando cada uno de los encuentros del equipo durante el Mundial 2026. Con la clasificación a la gran final, la artista cerró su mensaje con un deseo especial para el próximo partido: “Por supuesto, que juegue Argentina es importantísimo, por ende Jesús terminó viendo todos los partidos y, si Dios quiere, ahí estaremos en la final”, concluyó, emocionada.

Por qué Momo, el hijo de Jimena Barón, no pudo ver los primeros partidos de la Selección en el Mundial 2026

Jimena Barón viajó el pasado mes de junio a Estados Unidos para vivir de cerca el Mundial 2026 y acompañar a la Selección Argentina en su recorrido por la competencia. La artista emprendió el viaje junto a su pareja, Matías Palleiro, y Arturo, el hijo que tienen en común, y mostró parte de la aventura en sus redes sociales.

Sin embargo, hubo un detalle que no pasó inadvertido para sus seguidores. En las distintas imágenes y videos que compartió desde Estados Unidos, muchos notaron que Morrison, el hijo mayor de la cantante, no se encontraba junto a ellos. La ausencia del adolescente, fruto de su relación con Daniel Osvaldo, rápidamente despertó preguntas y distintas especulaciones en las plataformas digitales.

Ante la insistencia de quienes querían saber qué había ocurrido, Jimena Barón decidió explicar públicamente los motivos por los que su hijo no había viajado desde el inicio. A través de un video, la cantante aclaró que la razón estaba relacionada con las obligaciones escolares que el joven debía cumplir.

“Tienen que entender que Morrison tiene ya 12 años y está haciendo el ingreso al secundario. Entonces ya no es un nenito que falta y no hay problema, tiene que hacer el ingreso”, explicó la artista, quien buscó dejar en claro que la ausencia de su hijo no tenía relación con ningún conflicto familiar.

En ese sentido, Jimena también brindó más detalles sobre el momento académico que atraviesa Momo y destacó que, por su edad, sus responsabilidades son cada vez mayores. “Está cursando ya en el secundario un día de la semana, entonces tiene responsabilidades. Ya no es un viva la pepa”, señaló, al explicar por qué el adolescente debía permanecer en el país antes de sumarse al viaje.

De todos modos, la cantante confirmó que su hijo finalmente sí iba a formar parte de la experiencia familiar y que su llegada estaba prevista una vez que terminara con un examen importante, programado para el próximo 1 de julio. Con su habitual sentido del humor, Jimena Barón incluso relativizó la situación y expresó: “Igual sí es un viva la pepa porque va a venir y va a faltar. Bastante pepa su vida. Él va a venir, va a viajar”.

Así, la artista despejó las dudas que habían comenzado a circular en las redes sociales y explicó que Morrison no estuvo presente desde el comienzo del viaje por una cuestión estrictamente vinculada con sus estudios. Una vez cumplido con ese compromiso, el adolescente tenía previsto reencontrarse con su familia y acompañarlos durante la experiencia mundialista.