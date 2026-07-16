El Senado homenajeó a la Selección argentina tras la victoria ante Inglaterra: cómo fue el especial momento

Tras sus palabras, todo el recinto se puso de pie para aplaudir a la Selección argentina, mientras varios senadores exhibían camisetas celestes y blancas en sus bancas.

Victoria Villarruel vinculó el triunfo con la Guerra de Malvinas

Las repercusiones políticas por la victoria frente a Inglaterra ya habían comenzado antes de la sesión legislativa. La vicepresidenta Victoria Villarruel volvió a establecer un vínculo simbólico entre el partido y la Guerra de Malvinas.

A través de sus redes sociales compartió un video con imágenes de soldados argentinos durante el conflicto de 1982 y celebró la clasificación del equipo de Scaloni con un mensaje que hizo referencia al significado del encuentro.

¡Argentina finalista del mundo! Gracias Enzo, Gracias Lautaro, Gracias Selección Argentina por darnos una alegría más! ¡No era un partido más! pic.twitter.com/JL5NoIt8Kj — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) July 15, 2026

"¡Argentina finalista del mundo! Gracias, Enzo; gracias, Lautaro; gracias, Selección argentina por darnos una alegría más. ¡No era un partido más!", publicó.

Patricia Bullrich también celebró el pase a la final

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, también se sumó a los festejos en redes sociales tras la victoria frente a Inglaterra.

"LA ARGENTINA ES ENORMEEEEEEE. SOMOS FINALISTAS DEL MUNDO. OTRA VEZZ. OBELISCOOOOO ", escribió al celebrar la clasificación del conjunto dirigido por Lionel Scaloni.

LA ARGENTINA ES ENORMEEEEEEE

SOMOS FINALISTAS DEL MUNDO



OTRA VEZZ



OBELISCOOOOO pic.twitter.com/mZRNUDV8nk — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) July 15, 2026

Con la expectativa puesta en la definición del Mundial ante España, el triunfo de la Selección no solo generó festejos entre los hinchas, sino que también atravesó la agenda política y tuvo un inusual reconocimiento en el Senado, donde oficialismo y oposición coincidieron en rendir homenaje al equipo nacional.