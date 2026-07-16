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El Senado homenajeó a la Selección argentina tras la victoria ante Inglaterra: cómo fue el especial momento

En el comienzo de la sesión, los legisladores felicitaron al equipo de Lionel Scaloni por el pase a la final del Mundial. La iniciativa fue impulsada por el senador Flavio Fama.

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El Senado homenajeó a la Selección argentina. (Foto: captura).

El Senado homenajeó a la Selección argentina. (Foto: captura).

La clasificación de la Selección argentina a la final del Mundial 2026, tras vencer a Inglaterra, también tuvo su repercusión en el Congreso. Antes de comenzar el debate por la reforma de la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, el Senado realizó un homenaje al equipo dirigido por Lionel Scaloni, con un aplauso unánime de los legisladores y discursos que buscaron trasladar el mensaje de unidad del plantel al escenario político.

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La iniciativa fue impulsada por el senador Flavio Fama (UCR-Catamarca), quien pidió interrumpir el inicio de la sesión para reconocer el logro deportivo de la Albiceleste, que el domingo disputará la final del Mundial frente a España.

"Los jugadores son un ejemplo para todos nosotros: para que el Poder Ejecutivo entienda que la unión de los argentinos es lo más importante. Y para este Congreso: que los bienes de esta nación están por encima de los intereses personales y sectoriales", expresó el legislador.

En el cierre de su intervención, Fama deseó un nuevo triunfo de la Selección y sostuvo: "Ojalá no solamente que ganemos el domingo ante España; ojalá que ese sea el mejor ejemplo que nos pueda dejar este grupo de argentinos a todos nosotros".

Tras sus palabras, todo el recinto se puso de pie para aplaudir a la Selección argentina, mientras varios senadores exhibían camisetas celestes y blancas en sus bancas.

Victoria Villarruel vinculó el triunfo con la Guerra de Malvinas

Las repercusiones políticas por la victoria frente a Inglaterra ya habían comenzado antes de la sesión legislativa. La vicepresidenta Victoria Villarruel volvió a establecer un vínculo simbólico entre el partido y la Guerra de Malvinas.

A través de sus redes sociales compartió un video con imágenes de soldados argentinos durante el conflicto de 1982 y celebró la clasificación del equipo de Scaloni con un mensaje que hizo referencia al significado del encuentro.

"¡Argentina finalista del mundo! Gracias, Enzo; gracias, Lautaro; gracias, Selección argentina por darnos una alegría más. ¡No era un partido más!", publicó.

Patricia Bullrich también celebró el pase a la final

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, también se sumó a los festejos en redes sociales tras la victoria frente a Inglaterra.

"LA ARGENTINA ES ENORMEEEEEEE. SOMOS FINALISTAS DEL MUNDO. OTRA VEZZ. OBELISCOOOOO ", escribió al celebrar la clasificación del conjunto dirigido por Lionel Scaloni.

Con la expectativa puesta en la definición del Mundial ante España, el triunfo de la Selección no solo generó festejos entre los hinchas, sino que también atravesó la agenda política y tuvo un inusual reconocimiento en el Senado, donde oficialismo y oposición coincidieron en rendir homenaje al equipo nacional.

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