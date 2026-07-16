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Gatos: seis trucos para evitar que arañen sillones, muebles y cortinas

Los arañazos son un comportamiento natural en los gatos, ligado a su territorialidad, al cuidado de sus uñas y al manejo del estrés. Existen estrategias seguras para proteger muebles y sillones sin afectar al animal.

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Los arañazos son un comportamiento natural en los gatos
Los arañazos son un comportamiento natural en los gatos, ligado a su territorialidad, al cuidado de sus uñas y al manejo del estrés. 

Arañar es un comportamiento natural en los gatos. Permite afilar las uñas, marcar territorio y estirarse, liberando tensiones físicas y emocionales. Sin embargo, puede generar daños en muebles, sillones y cortinas, por lo que se buscan estrategias que protejan el hogar sin afectar al animal.

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Los gatos son territoriales y lo suelen manifestar de la siguiente manera: algunos orinan en lugares específicos, sobre todo los machos. Otros se frotan con el cuello en objetos, dejando feromonas que indican su presencia. Por último, cuando arañan, las glándulas en las patas liberan marcas olfativas, lo que refuerza la delimitación de su espacio.

Trucos para evitar que los gatos arañen los sillones, muebles y cortinas

El veterinario Manuel Manzano, que cuenta con casi dos millones de suscriptores en YouTube, recomienda varias estrategias para minimizar daños y fomentar conductas adecuadas.

Los gatos además arañan para afilarse las uñas y como respuesta al estrés o la tensión. Por eso es común que sillones, cortinas o muebles sean los más afectados cuando se encuentran solos.

1. Limpieza de zonas marcadas: usar jabones neutros o enzimáticos destruye las partículas del olor y neutraliza las marcas olfativas, evitando que el gato vuelva a arañar en el mismo lugar.

2. Estimulación y juego: si el gato pasa mucho tiempo solo, necesita descargar energía. Proporcionarle juguetes atractivos y jugar regularmente ayuda a reducir el estrés y los arañazos por aburrimiento.

3. Corte de uñas y rascadores: limar las uñas cuando el gato lo permite disminuye el daño en muebles. Colocar un rascador, comprado o hecho en casa con palo y cuerda, redirige el comportamiento hacia un lugar permitido.

4. Feromonas de uso comercial: aplicar gotas de feromonas en el rascador atrae al gato y lo conduce a arañar allí. Son seguras y no representan riesgo para el animal.

5. Cobertores protectores para muebles: cubrir los sillones con fundas especiales hace que sean menos atractivos para arañar.

6. Evitar castigos: retar al gato aumenta su estrés y no modifica la conducta, pues aprenden mejor mediante refuerzos positivos y alternativas adecuadas.

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