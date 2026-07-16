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Mundial 2026

Alarma en España antes de la final con Argentina: qué tiene Lamine Yamal

El delantero del Barcelona trabajó de manera diferenciada por una molestia muscular y generó inquietud en la selección española. Pedro Porro también redujo las cargas, aunque ambos serían evaluados nuevamente antes del duelo decisivo ante la Argentina.

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El delantero del Barcelona trabajó de manera diferenciada por una molestia muscular. (Foto: Reuters)

El delantero del Barcelona trabajó de manera diferenciada por una molestia muscular. (Foto: Reuters)

Lamine Yamal generó preocupación en España a tres días de la final del Mundial frente a la Argentina. El delantero del Barcelona no se entrenó a la par de sus compañeros por una molestia en el cuádriceps izquierdo y su evolución física será seguida de cerca en las próximas horas.

Leé también Contundente: la respuesta de Lamine Yamal cuando le preguntaron sobre un posible cruce con la Selección Argentina
Reuters/Brett Davis

El futbolista de 19 años se presentó en el entrenamiento con un vendaje en el cuádriceps izquierdo y, de acuerdo con reportes surgidos en España, mostró signos de incomodidad física al ingresar al campo de juego. Esa situación le impidió realizar la sesión con la misma exigencia que sus compañeros.

Pese a las dudas que despertó su estado, desde la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) buscaron llevar calma y sostuvieron que la situación no reviste gravedad. En ese sentido, esperan que el delantero pueda reincorporarse a los trabajos grupales en la próxima práctica.

Qué pasó con Pedro Porro

La jornada también dejó una señal de alerta en torno a Pedro Porro. El lateral derecho, una de las piezas destacadas del equipo en la victoria sobre Francia por las semifinales, donde marcó un gol, tampoco desarrolló el entrenamiento previsto junto al grupo.

El lateral derecho tampoco desarrolló el entrenamiento previsto junto al grupo. (Foto: Reuters)

El lateral derecho tampoco desarrolló el entrenamiento previsto junto al grupo. (Foto: Reuters)

Tanto Yamal como el defensor del Tottenham comenzaron la actividad en el césped junto al resto de los convocados. Sin embargo, luego de los movimientos iniciales quedaron al margen de los ejercicios habituales con pelota. Durante el tramo de la práctica abierto a la prensa realizaron tareas de elongación sobre colchonetas y siguieron una rutina diferenciada.

En el caso de Porro, la decisión respondió a una sobrecarga muscular. La expectativa dentro de la delegación española es que pueda volver a entrenarse con normalidad en las próximas horas, al igual que ocurre con Yamal.

Tanto Yamal como el defensor del Tottenham quedaron al margen de los ejercicios habituales con pelota. (Foto: Reuters)

Tanto Yamal como el defensor del Tottenham quedaron al margen de los ejercicios habituales con pelota. (Foto: Reuters)

Más allá de las precauciones adoptadas por el cuerpo técnico, en España mantienen el optimismo respecto de la presencia de ambos futbolistas en la final frente a la Selección argentina. La principal incógnita pasa por determinar si llegarán en plenitud física al encuentro que definirá al campeón.

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