Alarma en España antes de la final con Argentina: qué tiene Lamine Yamal

El lateral derecho tampoco desarrolló el entrenamiento previsto junto al grupo. (Foto: Reuters)

Tanto Yamal como el defensor del Tottenham comenzaron la actividad en el césped junto al resto de los convocados. Sin embargo, luego de los movimientos iniciales quedaron al margen de los ejercicios habituales con pelota. Durante el tramo de la práctica abierto a la prensa realizaron tareas de elongación sobre colchonetas y siguieron una rutina diferenciada.

En el caso de Porro, la decisión respondió a una sobrecarga muscular. La expectativa dentro de la delegación española es que pueda volver a entrenarse con normalidad en las próximas horas, al igual que ocurre con Yamal.

Tanto Yamal como el defensor del Tottenham quedaron al margen de los ejercicios habituales con pelota. (Foto: Reuters)

Más allá de las precauciones adoptadas por el cuerpo técnico, en España mantienen el optimismo respecto de la presencia de ambos futbolistas en la final frente a la Selección argentina. La principal incógnita pasa por determinar si llegarán en plenitud física al encuentro que definirá al campeón.