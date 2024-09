Paul McCartney vuelve a Argentina: cómo y dónde comprar las nuevas entradas para sus shows

Diseño sin título (14).jpg Nueva chance de ver a Paul McCartney en Argentina: se habilitan entradas para sus conciertos.

Cómo y dónde comprar las entradas

Para los shows en el Estadio Monumental de Buenos Aires, los tickets se pueden adquirir en el siguiente enlace: allaccess.com.ar/event/paul-mccartney.

de Buenos Aires, los tickets se pueden adquirir en el siguiente enlace: allaccess.com.ar/event/paul-mccartney. Para la presentación en el Estadio Kempes de Córdoba, puedes comprarlas en: allaccess.com.ar/event/paul-mccartney-cordoba.

Precios de las entradas

Buenos Aires (Estadio Monumental): Los precios oscilan entre los $103.500 y $287.500 .

(Estadio Monumental): Los precios oscilan entre los y . Córdoba (Estadio Kempes): Las entradas están disponibles desde $97.750 hasta $345.000.

Diseño sin título (15).jpg Paul McCartney en el Monumental y Kempes: entradas disponibles para sus conciertos en octubre.

El regreso más esperado

El retorno de Paul McCartney a los escenarios argentinos marca un momento histórico para los fans del país, que no ven al legendario artista desde su última visita hace varios años. El Got Back Tour no solo promete un recorrido por los clásicos de The Beatles, sino también una selección de éxitos de su vasta carrera como solista. A sus 82 años, McCartney sigue demostrando su vitalidad musical y su capacidad para llenar estadios en todo el mundo.

Los fanáticos argentinos tienen una nueva chance de ser parte de esta experiencia única, y con las entradas disponibles nuevamente, es el momento perfecto para asegurar un lugar y disfrutar de uno de los íconos más grandes de la música.