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Placas "antihumedad": ¿qué tan efectivas son realmente?

En los últimos años se popularizaron como una supuesta solución rápida para problemas de humedad en paredes, pero detrás de su uso hay una mirada técnica que cuestiona su verdadero alcance.

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En los últimos años

En los últimos años, las llamadas placas “antihumedad” se han instalado como una respuesta habitual para cubrir paredes deterioradas por filtraciones o humedad.

En los últimos años, las llamadas placas “antihumedad” se han instalado como una respuesta habitual para cubrir paredes deterioradas por filtraciones o humedad. Sin embargo, ¿cuán efectivas son realmente? El arquitecto Marcelo Seia advierte que, lejos de resolver el problema de fondo, estas ocultan sus efectos visibles sin intervenir sobre la causa original.

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El famoso “truco alemán” para eliminar el moho de las paredes circula en redes, pero los expertos advierten que no existe una solución mágica: lo importante es controlar la humedad, ventilar y limpiar correctamente para evitar riesgos para la salud.

"Técnicamente no eliminan la humedad, disimulan los síntomas. Son de un material muy poroso que absorbe la humedad de la pared y es como que la microevapora al ambiente", sostiene el profesional en su canal de YouTube, donde señala que las placas actúan principalmente como un parche estético.

¿Cómo eliminar la humedad del hogar?

Para Seia, el uso de estos paneles desvía la atención de lo que verdaderamente importa: el origen de la patología.

Una solución real requiere identificar si el problema proviene de "una pérdida en una instalación de agua, un desagüe roto, grietas en las paredes exteriores o humedad que viene de los cimientos". Mientras estas causas no se ataquen, el deterioro estructural del hogar continuará bajo el revestimiento.

"Con los años se van degradando esas placas por ese continuo proceso de absorción y evaporación, lo que nos cuenta a las claras que no son eternas", sostiene.

Finalmente, el arquitecto atribuye la popularidad de este producto a una estrategia comercial más que a su eficacia constructiva. Sostiene que el término "antihumedad" es un "claro efecto del marketing", ya que resulta mucho más atractivo para el consumidor prometer la eliminación del problema que admitir su ocultamiento.

Por ello, Seia concluye que el nombre más honesto para estos productos debería ser el de "placas disimuladoras de la humedad".

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